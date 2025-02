La Kepha Volley di Cefalù sconfitta dalla Capacense. Il punto alla fine del girone di andata

Con la sconfitta contro la Capacense, la Jingle Kepha rimane ferma a 13 punti, che garantiscono l’ottavo posto in classifica. Lontano, in ogni caso, dalla zona sicura della classifica. Il lungo stop prima della prossima gara dovrà servire per ritrovare energie e motivazioni per ripetere almeno le stesse prestazioni del girone di andata che si conclude oggi. Il ritorno in campo è fissato per sabato 1 marzo in casa contro la Primula Monreale, un match che diventa già fondamentale per il prosieguo della stagione.

La Kepha chiude il girone di andata con 4 vittorie e 8 sconfitte, frutto di 793 punti realizzati e 993 subiti.

Questi tutti i risultati di ieri

G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 3 – 2 25-22, 25-21, 21-25, 18-25, 15-10

A.C.D.S. CAPACENSE – JINGLE KEPHA 2.0 3 – 0 25-15, 25-14, 25-5

POMARALVA APD CEGAP 3 – 1 25-17, 24-26, 25-12, 25-10

MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA – PALERMO MONDELLO VOLLEY 3 – 0 25-9, 25-14, 25-22

US. VOLLEY BAGHERIA – VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO SI GIOCA OGGI

MEDTRADE VOLLEY PALERMO COM.FER. PALERMO 3 – 1 25-20, 25-15, 22-25, 26-24

Classifica SERIE D FEMMINILE

1 MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 35

2 POMARALVA 34

3 A.C.D.S. CAPACENSE 28

4 PALERMO MONDELLO VOLLEY 25

5 US. VOLLEY BAGHERIA 20

6 ASD PRIMULA 17

7 APD CEGAP 15

8 JINGLE KEPHA 2.0 13

9 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 11

10 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 9

11 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 9

12 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 8

13 COM.FER. PALERMO 7

13ª Giornata – Ultima di Andata: analisi dei risultati