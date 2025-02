Lavori per il Ripristino della Pavimentazione di Via Barreca a Cefalù

Il Comune di Cefalù ha ufficialmente avviato i lavori per il ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza generale della pavimentazione stradale di via Barreca, situata in località Ferla. Con la Determinazione n. 36 del 31 gennaio 2025, l’Amministrazione ha proceduto alla nomina del Direttore dei Lavori ad un tecnico in servizio presso il Settore Manutenzione, Ambiente e Protezione Civile.

Il Progetto e i suoi Obiettivi

L’intervento è stato pianificato a seguito dell’atto di indirizzo dell’Amministrazione comunale e approvato con Determinazione n. 472 del 12 dicembre 2024, si propone di garantire maggiore sicurezza alla viabilità locale, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale, la sistemazione di eventuali criticità strutturali e il miglioramento delle condizioni di percorrenza della strada.

Nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP), garantendo così il coordinamento delle fasi operative e la supervisione dell’intervento.

Struttura del Progetto e Quadro Economico

Il progetto esecutivo, redatto il 4 dicembre 2024, comprende una serie di elaborati tecnici fondamentali per la realizzazione dell’opera, tra cui:

Relazione tecnica;

Analisi e elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo e quadro economico;

Documentazione fotografica;

Cronoprogramma dei lavori;

Capitolato Speciale di Appalto;

Elaborati grafici.

Il quadro economico dell’intervento prevede un costo complessivo di 110.000,00 euro, suddiviso in 80.931,52 euro per i lavori (inclusi gli oneri di sicurezza) e 29.068,48 euro per spese accessorie e tecniche.

La gara d’appalto era stata già espletata ad aggiudicata con un ribasso del 7,20%, portando l’importo netto contrattuale a 75.182,08 euro.

Conclusioni

Il progetto di ripristino della pavimentazione di via Barreca rappresenta un passo significativo per il miglioramento della sicurezza stradale nella località Ferla. L’intervento, finanziato con fondi comunali, rientra nelle azioni dell’Amministrazione per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio viario locale. Con la nomina del Direttore dei Lavori, si avvia ufficialmente la fase esecutiva, con l’obiettivo di completare i lavori nei tempi previsti e garantire ai cittadini una viabilità efficiente e sicura.