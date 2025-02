Polisportiva Lascari Cefalù travolgente: battuta la Parmoval 4-1. Tutti i risultati

Una prestazione da incorniciare per il Lascari Cefalù, che supera nettamente la Parmoval con un netto 4-1, dominando non solo nel risultato ma soprattutto nel gioco. La squadra, sotto la guida di mister Bonocore, dimostra ancora una volta carattere e brillantezza tattica.

Il match inizia con il Lascari Cefalù in pressing alto, chiudendo la Parmoval nella propria metà campo e sfiorando il vantaggio al 10′ con un’azione pericolosa di Jastin, salvata miracolosamente sulla linea a portiere battuto. Dopo questa fiammata iniziale, la partita si stabilizza per circa dieci minuti con continui lanci lunghi da entrambe le parti, senza reali occasioni da rete.

Nel finale del primo tempo, il Lascari Cefalù riprende in mano il gioco e si rende pericoloso con Mineo, il cui tiro viene neutralizzato dall’estremo difensore avversario. Al 43’, finalmente, arriva il meritato vantaggio: il giovane Rufino, schierato titolare al posto di Sane, trova la rete sbloccando il risultato.

Ripresa a senso unico

Il secondo tempo è un monologo del Lascari Cefalù. La squadra di Bonocore raddoppia con un altro giovane, Corsino, che insacca con un preciso tiro dalla distanza. Pochi minuti dopo, arriva anche il terzo sigillo, questa volta firmato da Ortiz, oggi impiegato a centrocampo in sostituzione dello squalificato Jhonson.

Sul 3-0 la Parmoval tenta una timida reazione e riesce a segnare il gol della bandiera in mischia. Ma è solo un’illusione, perché all’88’ Sane, lanciato in contropiede, subisce un fallo in area e trasforma personalmente il rigore, chiudendo definitivamente il match sul 4-1.

Unione e determinazione fino alla fine

Ogni gol è stato festeggiato con una corsa collettiva dei giocatori, compresa la panchina, verso il mister Bonocore, segno di un gruppo unito e determinato. Al triplice fischio, un grande abbraccio tra il tecnico e i suoi ragazzi, compresi gli infortunati e gli squalificati, conferma la compattezza della squadra.

Con questo spirito, il Lascari Cefalù dimostra di non voler mollare fino all’ultima giornata.



Eccellenza – Girone A: Risultati e Commento alla Giornata

La giornata del campionato di Eccellenza Girone A ha regalato emozioni e colpi di scena, con risultati che hanno inciso sulla classifica e sul destino delle squadre coinvolte nella lotta per la promozione e per la salvezza.

Risultati della Giornata

Sabato 1 febbraio:

Unitas Sciacca – Accademia Trapani 3-1

Domenica 2 febbraio:

Casteldaccia – Don Carlo Lauri Misilmeri 0-0

Città di Gela – San Giorgio Piana 2-2

Città di San Vito Lo Capo – Folgore Calcio Castelvetrano 1-0

Lascari – Cefalù – Parmonval 4-1

Marsala 1912 – Athletic Club Palermo 1-2

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Supergiovane Castelbuono 2-5

Partinicaudace – Castellammare Calcio 94 0-1

Classifica Aggiornata

Athletic Club Palermo – 50 punti Città di Gela – 46 punti Unitas Sciacca – 39 punti San Giorgio Piana – 32 punti Don Carlo Lauri Misilmeri – 31 punti Castellammare Calcio 94 – 29 punti Marsala 1912 – 29 punti Parmonval – 27 punti Accademia Trapani – 26 punti Supergiovane Castelbuono – 22 punti Folgore Calcio Castelvetrano – 21 punti Partinicaudace – 21 punti Casteldaccia – 20 punti Città di San Vito Lo Capo – 19 punti Oratorio S. Ciro e Giorgio – 17 punti Lascari – Cefalù – 9 punti

Analisi delle Partite

Unitas Sciacca – Accademia Trapani 3-1

L’Unitas Sciacca consolida la terza posizione grazie a una vittoria convincente contro l’Accademia Trapani. Quest’ultima resta ferma a 26 punti e dovrà lottare per mantenersi a distanza dalla zona calda.

L’Unitas Sciacca consolida la terza posizione grazie a una vittoria convincente contro l’Accademia Trapani. Quest’ultima resta ferma a 26 punti e dovrà lottare per mantenersi a distanza dalla zona calda. Casteldaccia – Don Carlo Lauri Misilmeri 0-0

Pareggio a reti bianche tra due squadre che cercano di migliorare la propria classifica. Il Casteldaccia resta terzultimo con 20 punti, mentre il Don Carlo Lauri Misilmeri mantiene la quinta posizione.

Pareggio a reti bianche tra due squadre che cercano di migliorare la propria classifica. Il Casteldaccia resta terzultimo con 20 punti, mentre il Don Carlo Lauri Misilmeri mantiene la quinta posizione. Città di Gela – San Giorgio Piana 2-2

Partita equilibrata tra la seconda e la quarta forza del campionato. Il Città di Gela perde terreno rispetto alla capolista, mentre il San Giorgio Piana si conferma squadra solida e difficile da battere.

Partita equilibrata tra la seconda e la quarta forza del campionato. Il Città di Gela perde terreno rispetto alla capolista, mentre il San Giorgio Piana si conferma squadra solida e difficile da battere. Città di San Vito Lo Capo – Folgore Calcio Castelvetrano 1-0

Tre punti fondamentali per il Città di San Vito Lo Capo, che supera momentaneamente l’Oratorio S. Ciro e Giorgio nella lotta per la salvezza. La Folgore rimane in zona pericolosa con soli 21 punti.

Tre punti fondamentali per il Città di San Vito Lo Capo, che supera momentaneamente l’Oratorio S. Ciro e Giorgio nella lotta per la salvezza. La Folgore rimane in zona pericolosa con soli 21 punti. Lascari – Cefalù – Parmonval 4-1

Colpo a sorpresa del fanalino di coda Lascari – Cefalù, che ottiene una vittoria schiacciante sul Parmonval. Nonostante i tre punti, la squadra resta ultima con 9 punti.

Colpo a sorpresa del fanalino di coda Lascari – Cefalù, che ottiene una vittoria schiacciante sul Parmonval. Nonostante i tre punti, la squadra resta ultima con 9 punti. Marsala 1912 – Athletic Club Palermo 1-2

La capolista Athletic Club Palermo non si ferma e conquista una vittoria sofferta ma preziosa contro il Marsala 1912, che invece scivola al settimo posto.

La capolista Athletic Club Palermo non si ferma e conquista una vittoria sofferta ma preziosa contro il Marsala 1912, che invece scivola al settimo posto. Oratorio S. Ciro e Giorgio – Supergiovane Castelbuono 2-5

Vittoria netta del Supergiovane Castelbuono, che sale a 22 punti e respira un po’ in ottica salvezza. L’Oratorio S. Ciro e Giorgio resta penultimo e vede aumentare il rischio retrocessione.

Vittoria netta del Supergiovane Castelbuono, che sale a 22 punti e respira un po’ in ottica salvezza. L’Oratorio S. Ciro e Giorgio resta penultimo e vede aumentare il rischio retrocessione. Partinicaudace – Castellammare Calcio 94 0-1

Tre punti d’oro per il Castellammare Calcio 94, che raggiunge quota 29 e aggancia il Marsala 1912. Il Partinicaudace rimane a 21 punti e in piena zona playout.

Conclusione

L’Athletic Club Palermo continua la sua marcia in vetta, mentre il Città di Gela rallenta con il pareggio. L’Unitas Sciacca si conferma in lotta per i primi posti. Nella parte bassa della classifica, la vittoria del Città di San Vito Lo Capo complica la situazione di Oratorio S. Ciro e Giorgio e Lascari – Cefalù, che dovranno lottare fino all’ultima giornata per evitare la retrocessione.