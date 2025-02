F1 2025: Presentazione delle nuove livree alla O2 Arena di Londra il 18 febbraio

La stagione 2025 di Formula 1 si avvicina e con essa l’attesa per la presentazione delle nuove monoposto. Quest’anno, per la prima volta, i dieci team sveleranno le proprie livree contemporaneamente in un evento esclusivo che si terrà il 18 febbraio presso la O2 Arena di Londra. Alla manifestazione saranno presenti non solo le vetture, ma anche i piloti e i team principal, rendendo l’appuntamento ancora più imperdibile per gli appassionati.

Oltre alla presentazione collettiva, alcune scuderie hanno scelto di mantenere la tradizione e di svelare singolarmente le proprie vetture in altre date. Tra queste, la Williams inaugurerà la serie di presentazioni il 14 febbraio, seguita dalla Ferrari il 19 e dalla Mercedes il 24, con un filming day previsto per il giorno successivo in Bahrain.

Date di presentazione delle monoposto F1 2025

Williams

Data di presentazione: venerdì 14 febbraio

Piloti: Alexander Albon, Carlos Sainz

Haas

Data di presentazione: domenica 16 febbraio

Piloti: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Red Bull

Data di presentazione: martedì 18 febbraio (evento di Londra)

Piloti: Max Verstappen, Liam Lawson

Ferrari

Data di presentazione: mercoledì 19 febbraio

Piloti: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Racing Bulls

La RB02 non verrà presentata ufficialmente, ma effettuerà un filming day a Imola il 17 febbraio con una livrea camouflage. La versione definitiva sarà svelata all’evento di Londra il 18 febbraio.

Piloti: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar

Mercedes

Data di presentazione: lunedì 24 febbraio

Piloti: George Russell, Kimi Antonelli

McLaren

Data di presentazione: da confermare

Piloti: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin

Data di presentazione: da confermare

Piloti: Fernando Alonso, Lance Stroll

Alpine

Data di presentazione: da confermare

Piloti: Pierre Gasly, Jack Doohan

Sauber

Data di presentazione: da confermare

Piloti: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto

L’evento di Londra rappresenta una grande novità per la Formula 1, creando un’occasione unica per tifosi e addetti ai lavori di vedere contemporaneamente le nuove livree e interagire con i protagonisti della prossima stagione. Con le scuderie pronte a svelare le proprie monoposto e le prime prove previste in Bahrain a fine febbraio, l’attesa per il mondiale 2025 è già alle stelle.