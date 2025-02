Oggi la Chiesa Celebra la Festa di S. Agata V.M.. Anche la Città di Cefalù ha dedicato una Parrocchia a S. Agata. E la Città di Cefalù gli ha dedicato la piazza antistante la chiesa parrocchiale della Calura. Grande festa a Catania, considerata tra le più importanti al mondo. Da Catania un forte messaggio di Speranza.



La Speranza di Sant’Agata: un Messaggio per la Sicilia e per il Futuro. Il Discorso di S.E. Rev.ma Mons. Luigi Renna alla Città di Catania e alla Sicilia intera.

Nel cuore di Catania, tra le strade che hanno visto il martirio di Sant’Agata, si leva un messaggio di speranza e responsabilità, pronunciato da S.E. Rev.ma Mons. Luigi Renna. In occasione del giubileo del 2025, le sue parole risuonano come un invito a guardare avanti, oltre le difficoltà e le ombre che attraversano la nostra città e il mondo intero.

La Speranza: Un Cammino Condiviso

La speranza non è un sentimento individuale, ma una dimensione comunitaria. Non si può sperare da soli, chiusi nei propri problemi, ma solo insieme agli altri, con uno sguardo di amore e fiducia nel futuro. Questo concetto, sottolineato da un filosofo francese e ripreso da Papa Francesco, richiama l’importanza di guardare in alto, verso Dio, proprio come fece Sant’Agata. La sua fede incrollabile, anche nei momenti di dolore estremo, diventa un esempio per tutti: la speranza cristiana non è un semplice ottimismo, ma la certezza che Dio non abbandona mai i suoi figli.

Uno Sguardo Oltre le Difficoltà

La speranza non significa ignorare le difficoltà, ma affrontarle con responsabilità e fiducia. Catania, come molte altre città, vive problematiche legate alla gestione della cosa pubblica, alla mancanza di fiducia tra le istituzioni e alle difficoltà sociali. Ma il futuro non si costruisce solo con la speranza: occorre organizzarla. Questo significa impegnarsi concretamente per il bene comune, prendersi cura della famiglia, dell’educazione dei giovani e del decoro della città. Dalle strade sporche al rispetto delle regole, ogni cittadino ha il compito di contribuire alla crescita della propria comunità.

Il Ruolo della Fede e della Comunità

Sant’Agata ci insegna a guardare attorno a noi con occhi nuovi, a vedere negli altri non estranei, ma fratelli e sorelle. Recuperare la fiducia reciproca è essenziale per costruire un futuro migliore. La città non può sperare in soluzioni dall’alto, ma deve riscoprire il valore della responsabilità condivisa. L’egoismo e l’indifferenza portano alla divisione e al degrado, mentre l’unione e la solidarietà aprono nuove strade.

Un Impegno per il Futuro

Il messaggio di Mons. Renna si rivolge anche ai giovani e alle famiglie, esortando a costruire un domani migliore con consapevolezza e responsabilità. Essere genitori e cittadini significa prendersi cura degli altri, educare con amore e trasmettere valori che rendano la società più giusta e solidale. Anche chi ha sbagliato, come i detenuti, ha diritto a una speranza, a un’occasione di riscatto.

Conclusione: La Speranza Come Scelta di Vita

Sant’Agata ci invita a vivere la speranza con fede, a guardare avanti senza timore e a prenderci cura della nostra città con gesti concreti. Le sue reliquie, portate in processione tra i fedeli, non sono solo un simbolo di devozione, ma un richiamo alla responsabilità collettiva. Organizzare la speranza significa lavorare ogni giorno per un mondo migliore, con lo sguardo rivolto al cielo e i piedi ben piantati nella realtà. Da Sant’Agata impariamo la speranza, che è la vera forza per costruire il futuro.