Rinnovo delle cariche federali territoriali di Volley. Tra i componenti Mary Catalano della Kepha di Cefalù

Assemblea Elettiva Ordinaria 2025/2029:

Si terrà oggi, 5 febbraio, presso la sala conferenze dell’Hotel Bellevue di Sferracavallo, l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche federali del Comitato Territoriale di Palermo. Un appuntamento cruciale per la definizione della nuova dirigenza che guiderà il Comitato per il quadriennio 2025-2029.

A presentarsi con una candidatura unica alla presidenza è l’uscente Eduardo Camilleri, che ha scelto di proporre una squadra compatta e coesa per il prossimo mandato. La sua lista comprende sei consiglieri: Domenico Arena, Maria Catalano, Alessia Miraglia, Gino Morena, Nicola Sunseri e Girolamo Valguarnera. La revisione dei conti sarà invece affidata alla Dott.ssa Stefania Cottone.

Le dichiarazioni del Presidente Eduardo Camilleri

Alla vigilia dell’assemblea, il Presidente uscente Eduardo Camilleri ha espresso soddisfazione per il sostegno ricevuto dalla comunità sportiva palermitana, sottolineando il valore di una candidatura costruita sulla base di un principio unitario che ha caratterizzato il suo mandato e quello dei suoi consiglieri.

“Sono molto soddisfatto della risposta positiva delle società palermitane alla mia ricandidatura e del loro appoggio alla lista dei miei consiglieri. Questa candidatura è maturata in una logica unitaria, che ha sempre contraddistinto il nostro operato. Nel percorso appena concluso abbiamo lavorato bene, ottenendo ottimi risultati, ma siamo consapevoli che si può sempre migliorare e ci impegneremo per farlo nel futuro.

Come già dimostrato negli anni scorsi, sono sempre pronto ad ascoltare ogni dirigente di società che abbia proposte utili alla crescita del nostro movimento. Ognuno di voi sarà sempre il benvenuto, perché conosco la passione e il sacrificio che stanno dietro ogni realtà sportiva, dalla più piccola alla più grande.

Domani pomeriggio finalmente si andrà al voto, così potremo riprendere serenamente a lavorare e chiudere il periodo pre-elettorale, che porta sempre con sé qualche piccola distrazione. Vi aspetto al Bellevue domani pomeriggio”, ha concluso Camilleri.

L’appuntamento di domani segnerà dunque un passaggio fondamentale per il Comitato Territoriale di Palermo, con l’obiettivo di consolidare e potenziare il lavoro svolto negli ultimi anni.