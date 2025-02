Cefalù alla Bit di Milano: promozione turistica e tanti eventi per il 2025

La Città di Cefalù torna protagonista alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, per mettere in vetrina le sue bellezze e rilanciare l’offerta turistica. L’evento, che si terrà dal 9 all’11 febbraio, rappresenta un’importante occasione per consolidare la presenza della città normanna nel panorama turistico nazionale e internazionale.

Un palinsesto ricco di eventi

Durante la fiera, l’Amministrazione comunale presenterà il calendario delle manifestazioni annuali, che spaziano dalla musica al teatro, dallo sport al benessere. Si tratta di un programma variegato che punta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e a incentivare il turismo anche al di fuori della stagione estiva.

Tra gli appuntamenti di spicco figurano:

Earth Day (22-27 aprile), dedicato alla tutela dell’ambiente;

(22-27 aprile), dedicato alla tutela dell’ambiente; Regata velica dei Borghi più belli d’Italia (30 maggio-2 giugno), un evento che coniuga sport e paesaggi mozzafiato;

(30 maggio-2 giugno), un evento che coniuga sport e paesaggi mozzafiato; Kefitness (20-21 settembre), manifestazione focalizzata sul benessere psicofisico;

(20-21 settembre), manifestazione focalizzata sul benessere psicofisico; Cefalù in Love (14-16 febbraio), un omaggio al romanticismo;

(14-16 febbraio), un omaggio al romanticismo; Le rassegne teatrali invernali e gli eventi musicali estivi , che ogni anno vedono la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale;

, che ogni anno vedono la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale; I festeggiamenti del SS Salvatore, con la tradizionale ‘Ntinna a mare, simbolo della tradizione locale.

Cefalù: una destinazione turistica in crescita

“Ancora una volta Cefalù è presente a una delle fiere del turismo più prestigiose – dichiara il sindaco Daniele Tumminello – con l’obiettivo di promuovere un territorio che, nel corso degli anni, è diventato uno dei motori del turismo siciliano e una meta apprezzata a livello internazionale. Offriamo un calendario sempre più ricco e lavoriamo per destagionalizzare i flussi turistici, puntando sulla crescita sostenibile”.

Con la sua partecipazione alla Bit, Cefalù conferma la volontà di rafforzare la propria immagine come destinazione di punta nel panorama turistico italiano, valorizzando le proprie eccellenze e promuovendo un’offerta sempre più ampia e diversificata.