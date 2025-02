Il concorso per cantautori di Radio R.B. stereosound a Campofelice

Un’occasione unica per i giovani cantautori siciliani, ma anche per gli appassionati di musica che desiderano scoprire nuovi talenti. Radio R.B. Stereosound, l’emittente radiofonica-tv di Campofelice di Roccella, ha lanciato un entusiasmante concorso per cantautori, che sta già riscuotendo un grande successo tra i partecipanti e gli ascoltatori. La competizione, che si svolgerà in due fasi, sta portando alla ribalta dieci canzoni originali, pronte ad essere votate dal pubblico. E c’è spazio per tutti: che si tratti di un’appassionato di musica emergente o di un semplice curioso, tutti possono partecipare.

Attualmente, le dieci canzoni in gara sono disponibili per l’ascolto sul canale YouTube di Radio R.B. Stereosound, al link YouTube.com/@campofelicehits Ogni canzone è un piccolo capolavoro musicale che riflette il talento e la passione dei cantautori siciliani. E il pubblico ha il potere di scegliere il proprio brano preferito, con un semplice gesto: inviare un messaggio WhatsApp al numero 3518872415, scrivendo il nome della canzone o dell’artista che si vuole votare. La votazione è aperta fino alle ore 12 del 12 febbraio 2025, ma si può esprimere una sola preferenza per ogni numero di cellulare.

Un’anteprima esclusiva per gli ascoltatori

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 17:00, il programma “Incontro” di Radio R.B. Stereosound svelerà la prima classifica provvisoria dei brani più votati. Da quel momento in poi, le preferenze si potranno esprimere esclusivamente tramite “like” sui video presenti sul canale YouTube di Radio R.B. Stereosound, per continuare a supportare il proprio artista preferito. La possibilità di votare proseguirà fino alle ore 12 di mercoledì 26 febbraio, quando verrà resa pubblica la classifica definitiva.

A chiusura di questa fase finale, i primi tre classificati avranno l’opportunità di essere ospiti della trasmissione “Incontro”, dove saranno intervistati e celebrati per il loro successo. Il pubblico e i partecipanti, insomma, sono parte integrante di questo evento, con il loro contributo che potrà fare la differenza nella classifica finale.

Un tocco di qualità con la giuria di esperti

La votazione popolare sarà affiancata dal giudizio di una giuria di qualità composta da 13 esperti del settore musicale, con la presidenza di Jessica Abbate e Sofia Fullone, e la consulenza speciale della talentuosa Caterina Arena. Questo mix di passione popolare e valutazione professionale garantirà una selezione di alta qualità, premiando i cantautori che sapranno conquistare sia il cuore del pubblico che la critica.

Un nuovo concorso in arrivo

Il concorso non finisce qui. A marzo, Radio R.B. Stereosound e MadonieTv daranno vita a un nuovo concorso di canzoni, che seguirà le stesse modalità attuali. Gli artisti interessati a partecipare potranno inviare un messaggio WhatsApp al numero 3518872415 per ricevere tutte le informazioni necessarie e iscriversi. Un’opportunità imperdibile per continuare a far emergere i talenti siciliani e offrire loro una visibilità sempre maggiore.

Il concorso per cantautori organizzato da Radio R.B. Stereosound rappresenta un’opportunità straordinaria per chiunque voglia farsi conoscere nel panorama musicale emergente. Non solo un concorso, ma una vera e propria vetrina per artisti che vogliono condividere la loro musica con il mondo. Il pubblico avrà un ruolo fondamentale nella scelta del vincitore, ma il parere della giuria di esperti garantirà che il concorso rispetti alti standard di qualità. Partecipate, votate, e sostenete i vostri artisti preferiti, perché ogni like, ogni voto, ogni canzone ha il potenziale di diventare una storia di successo.