Murialdo Aido Cefalù trionfa a Palermo: vittoria netta contro Panormus B

Panormus B – Aido Murialdo Cefalù 50-68

(Parziali: 9-18, 12-19, 13-17, 16-14)

Tabellino:

Panormus B: Liotta 6, Favaloro 14, Licata 12, Liotta F. 4, Terrasi 2, Tuzzolino 2, Mantione 7, Caprera, Messina, Lombardo 3, Culotta. All. Manno.

Aido Murialdo Cefalù: Giglio 27, Maggiore 19, Bambill Yorge 11, Rigatuso 4, Spinosa 5, Ilardo 2, Failla, Casadei, Cesare, Arati. All. De Lise.

Grande vittoria per la Murialdo Aido Cefalù, che espugna il campo della Panormus B con il punteggio di 50-68, prendendosi la rivincita sulla sconfitta dell’andata (50-58). La squadra di Ciccillo De Lise ha approcciato la gara con grande determinazione, costruendo subito un vantaggio significativo e gestendolo con sicurezza fino alla sirena finale.

Analisi della prestazione dei giocatori:

Giglio (27 punti) : MVP della partita, autentico trascinatore della squadra. Ha segnato con continuità, dimostrando ottima precisione sia da fuori che nelle penetrazioni.

: MVP della partita, autentico trascinatore della squadra. Ha segnato con continuità, dimostrando ottima precisione sia da fuori che nelle penetrazioni. Maggiore (19 punti) : Prestazione solida, ha garantito punti importanti nei momenti decisivi della gara.

: Prestazione solida, ha garantito punti importanti nei momenti decisivi della gara. Bambill Yorge (11 punti) : Buon contributo offensivo, ha dato sostanza sotto canestro.

: Buon contributo offensivo, ha dato sostanza sotto canestro. Rigatuso (4 punti) e Spinosa (5 punti) : Hanno offerto punti preziosi e una solida presenza difensiva.

: Hanno offerto punti preziosi e una solida presenza difensiva. Ilardo (2 punti) : Prima realizzazione stagionale per lui, segnale positivo per il suo percorso.

: Prima realizzazione stagionale per lui, segnale positivo per il suo percorso. Failla, Casadei, Cesare, Arati: Pur senza segnare, hanno dato un contributo fondamentale in difesa e nella gestione del gioco, permettendo ai compagni di esprimersi al meglio.

Considerazioni sulla gara:

La chiave del successo è stata la difesa aggressiva messa in campo da Cefalù, che ha messo in difficoltà i tiratori di Panormus B. La squadra palermitana ha faticato a trovare continuità offensiva, mentre la Murialdo Aido Cefalù ha giocato con lucidità e concretezza. Ottima la prestazione collettiva, con una distribuzione equilibrata dei punti e una difesa attenta.

Prossimo appuntamento:

La Murialdo Aido Cefalù tornerà in campo mercoledì 12 febbraio alle ore 21:15 per sfidare il Bagheria, in un’altra partita fondamentale per la corsa ai playoff. L’obiettivo è continuare su questa strada e ottenere un’altra vittoria per consolidare la posizione tra le prime quattro del campionato.