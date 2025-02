Sconfitta per la Polisportiva Lascari Cefalù. Il punto

Ennesima sconfitta per il Lascari – Cefalù, ormai fanalino di coda con un distacco sempre più difficile da colmare. Il Don Carlo Lauri Misilmeri vince 2 – 0, reti di Romano e Sannasardo, e si si rilancia nelle zone alte della classifica con una vittoria meritata. Sciacca ferma la capolista e Gela si porta ad un solo punto di distacco. Questi tutti i risultati.

Athletic Club Palermo – Unitas Sciacca Calcio 0-1

Clamoroso colpo esterno dell’Unitas Sciacca, che espugna il campo della capolista infliggendo ad Athletic Club Palermo la prima sconfitta stagionale. I padroni di casa restano comunque in vetta, ma il Città di Gela si avvicina pericolosamente.

Castellammare Calcio 94 – Casteldaccia 2-2

Partita combattuta con continui capovolgimenti di fronte. Un pareggio che lascia entrambe le squadre a metà classifica senza particolari scossoni.

Parmonval – Città Di Gela 0-1

Vittoria fondamentale per il Città di Gela, che si impone di misura sul campo della Parmonval e si porta a -1 dalla vetta. Match deciso da un gol nel finale.

Accademia Trapani – Oratorio S. Ciro e Giorgio 1-0

Tre punti pesanti per l’Accademia Trapani, che supera di misura l’Oratorio S. Ciro e Giorgio e continua la risalita verso la zona playoff.

Don Carlo Lauri Misilmeri – Lascari – Cefalù 2-0

Ennesima sconfitta per il Lascari – Cefalù, ormai fanalino di coda con un distacco sempre più difficile da colmare. Il Don Carlo Lauri Misilmeri si rilancia invece nelle zone alte della classifica con una vittoria meritata.

Folgore Calcio Castelvetrano – Partinicaudace 5-0

Goleada della Folgore Castelvetrano, che travolge il Partinicaudace con un netto 5-0 e conquista tre punti d’oro nella corsa alla salvezza.

San Giorgio Piana – Marsala 1912 2-1

Successo importante per il San Giorgio Piana, che con questa vittoria si porta al quarto posto, superando un Marsala 1912 in difficoltà.

Supergiovane Castelbuono – Città Di San Vito Lo Capo 2-2

Match equilibrato tra due squadre che si spartiscono la posta in palio. Un pareggio che non aiuta molto nessuna delle due in chiave salvezza.



Classifica

Athletic Club Palermo – 50 pt (15V – 1P)

2. Città Di Gela – 49 pt (15V – 2P)

3. Unitas Sciacca Calcio – 42 pt (12V – 3P)

4. San Giorgio Piana – 35 pt (9V – 4P)

5. Don Carlo Lauri Misilmeri – 34 pt (10V – 7P)

6. Castellammare Calcio 94 – 30 pt (8V – 7P)

7. Accademia Trapani – 29 pt (9V – 10P)

8. Marsala 1912 – 29 pt (8V – 8P)

9. Parmonval – 27 pt (6V – 6P)

10. Folgore Calcio Castelvetrano – 24 pt (6V – 9P)

11. Supergiovane Castelbuono – 23 pt (5V – 8P)

12. Partinicaudace – 21 pt (5V – 10P)

13. Casteldaccia – 21 pt (6V – 12P)

14. Città Di San Vito Lo Capo – 20 pt (4V – 9P)

15. Oratorio S. Ciro E Giorgio – 17 pt (4V – 12P)



16. Lascari – Cefalù – 9 pt (2V – 16P)