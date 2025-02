Spezia-Palermo 2-2: rimonta incredibile nei minuti di recupero

Spezia-Palermo 2-2: Rimonta incredibile al ‘Picco’

Grande spettacolo allo stadio ‘Picco’, dove lo Spezia riesce a strappare un pareggio insperato contro il Palermo nei minuti di recupero. Sotto di due reti, i liguri non si arrendono e trovano un punto prezioso che permette loro di accorciare le distanze sul Pisa.

Il match inizia con un avvio fulminante degli ospiti: dopo pochi minuti, Ranocchia si libera bene al limite dell’area e lascia partire un sinistro imprendibile che si insacca all’incrocio dei pali, portando il Palermo in vantaggio. Lo Spezia reagisce con determinazione, schiacciando gli avversari nella propria metà campo e sfiorando il pareggio in più occasioni. Pio Esposito va vicino al gol con un colpo di testa su azione d’angolo, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Poco dopo, è Audero a dire di no all’attaccante spezzino con un’uscita provvidenziale che sventa una conclusione a botta sicura.

La squadra di casa trova anche la via della rete con Mateju, sempre su azione d’angolo, ma l’arbitro Ghersini, inizialmente convalidando il gol, viene richiamato dal VAR e annulla per un fallo sul portiere rosanero.

Nella ripresa, lo Spezia continua ad attaccare alla ricerca del pari, ma è il Palermo a colpire nuovamente: un errore di Mateju spalanca la strada a Segre, il cui tiro viene respinto dal portiere spezzino. Sulla ribattuta, però, Brunori è il più lesto di tutti e sigla il raddoppio per gli ospiti.

Sembra finita, ma lo Spezia non si arrende e trova la forza per una rimonta clamorosa nei minuti di recupero. Al 92′, Pio Esposito si riscatta con un colpo di testa vincente che riapre la gara. Tre minuti dopo, al 95′, Aurelio trova il pareggio su azione d’angolo, con un assist di testa di Colak che manda in delirio il pubblico del ‘Picco’.

Il match si conclude con un 2-2 che sa di impresa per i padroni di casa e di beffa per il Palermo, che vede sfumare una vittoria ormai quasi certa. Un punto prezioso per lo Spezia, che dimostra grande carattere e non smette di lottare fino all’ultimo istante.



Queste le formazioni ufficiali della gara Spezia-Palermo, valevole per la 25ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15.00.

SPEZIA: 23 Chichizola, 2 Wisniewski, 5 S. Esposito, 7 Elia, 9 F. Esposito, 10 Lapadula, 13 Reca, 29 Cassata, 32 Vignali, 37 Mateju, 55 Hristov (C).

A disposizione: 66 Gori, 4 Ferrer, 6 Degli Innocenti, 11 Falcinelli, 17 Colak, 20 Di Serio, 31 Aurelio, 36 Candelari, 65 Giorgeschi, 77 Bertola, 80 Kouda, 82 Djankpata.

Allenatore: D’Angelo.

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 19 Pohjanpalo, 23 Diakité, 24 Magnani, 28 Blin, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 43 Nikolaou.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Ghersini (Genova).