Tutto pronto per Sanremo 2025. Il programma delle serate e i partecipanti

Il Festival di Sanremo 2025 si svolgerà dal 11 al 15 febbraio, articolandosi in cinque serate con specifiche modalità di esibizione e votazione:

Prima Serata (martedì 11 febbraio: tutti i 29 artisti in gara presenteranno le loro canzoni inedite. Le esibizioni saranno valutate dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web.



Seconda Serata (mercoledì 12 febbraio): si esibirà metà degli artisti in gara. Inoltre, le 4 Nuove Proposte si sfideranno in due coppie, con votazione da parte del Televoto (34%), della Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e della Giuria delle Radio (33%). Le due canzoni vincenti accederanno alla finale delle Nuove Proposte.



Terza Serata (giovedì 13 febbraio): si esibirà l’altra metà degli artisti in gara. Le modalità di votazione saranno le stesse della seconda serata.



Quarta Serata – Serata Cover (venerdì 14 febbraio): gli artisti interpreteranno brani editi, italiani o internazionali, spesso in duetto con ospiti. Le esibizioni saranno valutate da Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Il risultato di questa serata non influirà sulla classifica generale.



Quinta Serata – Finale (sabato 15 febbraio): tutti gli artisti si esibiranno nuovamente con le loro canzoni in gara. Le votazioni precedenti saranno sommate per determinare una classifica provvisoria. I primi 5 classificati accederanno a una nuova sessione di voto, senza azzeramento dei voti precedenti. L’ultima sessione di votazione si aggiungerà ai punteggi accumulati nelle serate precedenti (esclusa la serata Cover) per determinare il vincitore finale.



Ecco l’elenco dei cantanti e dei titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025, che si terrà al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio: