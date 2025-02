Giuseppe Cerami: medaglia di bronzo per una carriera dedicata alla pesistica

Cefalù non è solo la casa di squadre di calcio, pallavolo e basket, ma anche il terreno fertile per altri talenti sportivi che, purtroppo, a volte rimangono nell’ombra. È il caso di Giuseppe Cerami, un atleta che, con determinazione e passione, ha scritto una pagina significativa nella storia sportiva cittadina. Il 6 febbraio 2025, infatti, Giuseppe ha ricevuto una medaglia di bronzo al valore atletico, un premio che riconosce l’eccellenza raggiunta nel mondo della pesistica. Un riconoscimento che celebra una carriera decennale, contrassegnata da successi straordinari a livello nazionale e regionale.

La passione di Giuseppe per la pesistica è nata nel 2008, quando, da giovane, ha varcato per la prima volta la soglia di una palestra. Da quel momento, non ha più smesso di allenarsi con costanza e dedizione, arrivando oggi a poter vantare un palmarès che include numerosi traguardi significativi. La medaglia di bronzo che ha ricevuto nella giornata di ieri è solo uno degli ultimi successi conquistati, ma rappresenta un simbolo tangibile dell’impegno che lo ha portato fin qui.

Giuseppe ha raggiunto una notorietà particolare nel 2022, quando ha conquistato il titolo di Campione Italiano di categoria e stabilito un nuovo record italiano sollevando 130 kg, nonostante un peso corporeo di soli 58.5 kg nella categoria -59 kg. Un’impresa che, a distanza di tempo, rimane ancora imbattuta, un’impresa che sottolinea la sua straordinaria forza fisica e la sua abilità tecnica. Eppure, questo è solo uno dei numerosi risultati che ha ottenuto nella sua carriera. Giuseppe ha anche vinto podi importanti a livello regionale e ottenuto notevoli successi in campo nazionale, tra cui il 2° posto nel 2016 e il 1° posto nel 2017 ai Campionati Italiani di Bodybuilding, nella categoria Juniores di natural bodybuilding.

Nel 2023, dopo un cambio di categoria a -65 kg, Giuseppe ha conquistato il Campionato Regionale Over 20 di Distensione su Panca, qualificandosi per il Campionato Italiano di Firenze, dove ha sfiorato il podio conquistando il 4° posto. Nel 2024, ha vinto ancora ai Campionati Regionali e si è qualificato per l’Italiano di Roma, dove ha ottenuto un altro meritato 3° posto.

Ma, nonostante questi straordinari successi, Giuseppe ha sempre mantenuto un’umiltà fuori dal comune, concentrandosi sull’impegno quotidiano e sull’allenamento incessante. La sua carriera è una testimonianza di come la passione, la perseveranza e l’umiltà possano portare a risultati che vanno ben oltre le medaglie e i titoli. Giuseppe è un esempio per tutta la comunità cefaludese e per tutti coloro che credono che lo sport possa trasformare la vita di una persona.

Il premio ricevuto il 6 febbraio, infatti, non è solo un riconoscimento personale, ma anche un’opportunità per far conoscere e valorizzare uno sport che, purtroppo, non sempre riceve la visibilità che merita. Giuseppe Cerami rappresenta il volto di una Cefalù che non smette mai di produrre talenti, e la sua storia è la prova che la passione può portare lontano, anche quando le luci dei riflettori non sono puntate su di te.

Con il suo esempio, Giuseppe non solo fa onore alla sua città, ma diventa anche una fonte d’ispirazione per i giovani che aspirano a intraprendere una carriera sportiva. E, chissà, magari tra qualche anno sarà proprio lui a motivare le future generazioni di cefaludesi a intraprendere la stessa strada. Perché il futuro, dopotutto, è nelle mani di chi non smette mai di lottare.