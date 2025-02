Basket Endas: vittoria del Bagheria sul campo della Murialdo Aido Cefalù

La Pallacanestro Bagheria espugna il campo della Murialdo Aido Cefalù con una vittoria di misura (46-48) al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Nonostante la sconfitta, l’allenatore De Lise si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, capaci di reagire e sfiorare la rimonta contro una squadra solida e ben organizzata. “Abbiamo giocato – dice – contro una squadra schierata a zona con giocatori molto forti anche fisicamente. Ma abbiamo giocato a tratti bene anche noi. Ottimi Giglio e Rigatuso. Importante il ritorno di Lacagnina”

Il Match

L’inizio della partita è stato caratterizzato da grande equilibrio, con entrambe le squadre che hanno faticato a trovare il canestro. Il primo quarto si chiude con il Bagheria avanti di un solo punto (9-10). Nel secondo periodo, però, la formazione ospite prende il largo, complice un’ottima organizzazione difensiva e le difficoltà realizzative del Murialdo, che segna solo 4 punti in dieci minuti. All’intervallo lungo il vantaggio della Pallacanestro Bagheria è di 12 punti (13-25).

Al rientro dagli spogliatoi, la reazione del Murialdo Aido Cefalù non si fa attendere. Guidati da un ispirato Giglio e da un combattivo Lacagnina, i padroni di casa riescono a ridurre il distacco a 9 punti (28-37) alla fine del terzo quarto. L’ultima frazione vede il Murialdo gettare il cuore oltre l’ostacolo, arrivando a un soffio dall’aggancio: a un minuto dal termine il tabellone segna 41-43. Tuttavia, nel momento decisivo, Bagheria trova la freddezza necessaria grazie ai 5 tiri liberi consecutivi di F. Sardina (n. 4), che chiudono definitivamente i giochi sul 46-48.



Murialdo Aido Cefalù – Pall. Bagheria 46-48

Parziali 9-10, 13-25, 28-37, 46-48

Murialdo Aido Cefalù: Rigatuso, Arati, D’Angelo, Casadei, Maggiore 7, Lacagnina 11, Perez 2, Ilardo, Giglio 17, Failla, Cangelosi 5, Fiduccia 4. All. De Lise

Pall. Bagheria: Sardina (n.12), Castronovo, Mineo 10, Giuga 4, Siniscalchi 9, Rotolo 2, Bonaccorso, Valenti, Caputo 2, Rotolo 13, Sardina (n.4) 8, Giacalone. All. Busetta

Arbitri: Campanella e La Barbera.

PARZIALI PERIODI: 9-10, 4-15, 15-12, 18-11.

Le Prestazioni Individuali

Per la Murialdo Aido Cefalù, il miglior realizzatore è stato Giglio con 17 punti, seguito da Lacagnina con 11. Maggiore ha contribuito con 7 punti, mentre Cangelosi (5), Fiduccia (4) e Perez (2) hanno portato il loro contributo alla causa.

Sul fronte Bagheria, la vittoria porta la firma di F. Sardina (n. 4), autore di 8 punti, di cui 5 decisivi nel finale. Ottima anche la prova di Rotolo con 13 punti e di Mineo con 10. Siniscalchi (9), Giuga (4), Caputo (2) e Rotolo (2) hanno completato il tabellino.

Il Valore della Panchina

Un fattore chiave della partita è stato l’apporto della panchina, specialmente per la Pallacanestro Bagheria, che ha potuto contare su più giocatori capaci di incidere nei momenti cruciali. L’energia e la profondità del roster hanno permesso alla squadra di coach Busetta di mantenere la lucidità nei minuti finali e portare a casa un successo prezioso.

Le Dichiarazioni

A fine gara, coach De Lise ha espresso comunque soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori: “Abbiamo affrontato una squadra forte e ben organizzata, ma i ragazzi hanno dimostrato carattere e determinazione, soprattutto nella ripresa. Usciamo a testa alta.”

Con questa vittoria, la Pallacanestro Bagheria conferma il suo ottimo stato di forma, mentre la Murialdo Aido Cefalù dovrà ripartire dagli aspetti positivi mostrati nel secondo tempo per affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione.