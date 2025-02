Basket DR: il Basket Cefalù vince in casa della capolista Trapani. Oggi al Zannella in casa

Basket, Divisione Regionale 1 – Qualificazione: il Basket Cefalù vince e resta in corsa

La settima giornata di ritorno della Divisione Regionale 1 si è aperta con risultati netti e importanti per la classifica. In evidenza la vittoria del Basket Cefalù 1972 A.S.D., che ha superato la capolista Virtus Trapani con il punteggio di 70-65. Un successo fondamentale per la squadra cefaludese, che consolida la sua terza posizione in classifica con 18 punti, mantenendosi in lotta per le posizioni di vertice.

Nell’altra partita già disputata, la Pallacanestro Barcellona ha ottenuto un’importante vittoria in trasferta contro il Patti Basket, imponendosi con un netto 92-59. Un risultato che conferma il buon momento di forma della formazione barcellonese, che con 14 punti rimane in quarta posizione.

Gli incontri in programma oggi La giornata proseguirà con due match ancora da disputare. Alle 18:00, al PalaMangano di Palermo, l’A.S.D. Panormus C.F.G. ospiterà il Ribera Knights Basketball, in una sfida che si preannuncia combattuta, con i Knights che cercano punti per insidiare la Virtus Trapani in testa alla classifica.

Sempre alle 18:00, al Palazzetto Geodetico di Cefalù, andrà in scena un’altra partita interessante: ASD Zannella Basket affronterà il Multimedica Basket Erice. La squadra di casa cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire ulteriormente la classifica, mentre il Basket Erice, fanalino di coda, proverà a conquistare punti preziosi per interrompere la serie negativa.

La classifica in attesa delle gare di oggi

POL. DIL. VIRTUS TRAPANI – 24 punti (14G, 12V, 2P) Ribera Knights Basketball – 20 punti (13G, 10V, 3P) BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. – 18 punti (14G, 9V, 5P) A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON – 14 punti (13G, 7V, 6P) ASD Zannella Basket – 12 punti (13G, 6V, 7P) A.S.D. PANORMUS C.F.G. – 12 punti (13G, 6V, 7P) GREEN BASKET 99 – 8 punti (14G, 4V, 10P) PATTI BASKET – 8 punti (13G, 4V, 9P) Multimedica Basket Erice – 4 punti (13G, 2V, 11P)

Con la vittoria di ieri, il Basket Cefalù accorcia le distanze dai primi due posti e si prepara a un finale di stagione decisivo. Gli scontri di oggi potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica, rendendo ancora più avvincente la corsa ai playoff.