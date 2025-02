Presentazione del libro “Bonjour Casimiro” di Alberto Samonà a Cefalù

L’Associazione Culturale Mariposa Cefalù, con il patrocinio della Città di Cefalù, organizza la presentazione del libro “Bonjour Casimiro – Il Barone e la Villa Fatata”, scritto da Alberto Samonà.

L’evento si terrà venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 17:00 presso Spazio Cultura, situato in Corso Ruggero, 131, Cefalù.

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con la giornalista Letizia Passarello, insieme a Sabrina Miriana e Santa Valenziano.

L’opera di Samonà esplora la figura di Casimiro Piccolo, un affascinante personaggio noto per il suo universo fatto di arte, esoterismo e sogni, in un contesto che mescola storia e magia, attraverso le vicende legate alla celebre Villa Piccolo.



Il libro racconta il viaggio di un uomo contemporaneo nei luoghi in cui visse il barone Casimiro Piccolo, artista e fotografo, che nel 1932 abbandonò Palermo per ritirarsi nella villa di famiglia a Capo d’Orlando. Qui visse con il fratello Lucio, poeta, e la sorella Agata Giovanna, esperta di botanica, accogliendo spesso il cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La villa, lontana dall’essere un isolamento, divenne un osservatorio privilegiato sul mondo in cambiamento. Il romanzo intreccia realtà e dimensione onirica, narrando l’immersione del protagonista nell’universo magico di Casimiro, popolato da spiriti della natura e creature fantastiche, e conducendo il lettore in un viaggio oltre i confini spazio-temporali, tra memorie aristocratiche siciliane e visioni immaginarie.

L’evento rappresenta un’importante occasione per gli amanti della cultura e della letteratura per approfondire una storia ricca di fascino e mistero.