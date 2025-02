L’Asmu per l’amico Nunzio

Oggi, con grande dolore, salutiamo Nunzio Coco, un uomo che ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua voce, potente e dolce allo stesso tempo, ha risuonato per anni all’interno della nostra Corale, dove ha cantato con passione e dedizione, trasmettendo a tutti la bellezza della musica e dell’armonia. Nunzio non era solo un cantante, ma un’anima che sapeva emozionare, che trovava nel canto una forma di espressione pura, un linguaggio che toccava il cuore di chi lo ascoltava.

L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo, della quale Nunzio ha fatto parte per anni, si unisce al dolore della famiglia, dei suoi cari, in questo momento di grande tristezza. Il suo contributo alla nostra comunità musicale resterà sempre indelebile, una luce che continuerà a ispirare chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco.

Ora, per Nunzio, si aprono le porte del Paradiso, dove, sicuramente, continuerà a cantare, questa volta per lodare il Creatore con la stessa passione che ha messo ogni giorno nella sua vita terrena. Che la sua voce risuoni portando con sé la sua serenità e la sua luce.

Ciao, Nunzio. Ti porteremo sempre nel cuore, e le tue note non smetteranno mai di risuonare nelle nostre anime.

Con affetto il Presidente, il Consiglio Direttivo, i soci tutti e la Corale nella quale hai cantato.