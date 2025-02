Nel Campionato di Basket Serie DR1 importante vittoria del Basket Cefalù. sconfitta per la Zannella

La giornata ha regalato emozioni e partite combattute, con risultati che lasciano segni significativi in classifica. Di seguito, un’analisi delle gare disputate e un approfondimento sui risultati di Basket Cefalù e Zannella.

Commento delle Gare

Multimedica Basket Erice vs BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. – 85/89

In questa sfida, il BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. ha saputo imporsi con un punteggio di 89 a 85 contro la Multimedica Basket Erice. Un risultato importante che sottolinea la solidità del Basket Cefalù, confermandolo come una delle squadre più competitive del momento.

Ribera Knights Basketball ASD vs ASD Zannella Basket – 88/57

I Ribera Knights hanno dominato la partita, vincendo con un netto 88 a 57. Il risultato mette in luce un’efficace prestazione dei Knights, mentre l’ASD Zannella Basket, pur mostrando impegno, ha subito una sconfitta che li vede attualmente in una posizione intermedia in classifica. È un campanello d’allarme per Zannella, che dovrà ritrovare la propria forza per risalire la classifica.

A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON vs GREEN BASKET 99 – 69/71

Una sfida combattuta fino all’ultimo secondo: il GREEN BASKET 99 è riuscito a strappare la vittoria con un punteggio di 71 a 69 contro l’A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON. Un match che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso e che dimostra come ogni punto possa fare la differenza.

A.S.D. PANORMUS C.F.G. vs PATTI BASKET – In attesa

La gara prevista per il 23/02/25 alle ore 18:00 resta ancora da disputare. Entrambe le squadre cercheranno di conquistare punti preziosi per migliorare la loro posizione in classifica.

Classifica Aggiornata al 23/02/25

Le posizioni in classifica, espresse in termini di punti, sono le seguenti:

POL. DIL. VIRTUS TRAPANI – 24 punti Ribera Knights Basketball – 22 punti BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. – 20 punti A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON – 16 punti ASD Zannella Basket – 14 punti A.S.D. PANORMUS C.F.G. – 12 punti GREEN BASKET 99 – 8 punti PATTI BASKET – 8 punti Multimedica Basket Erice – 4 punti

In Evidenza

Il risultato del BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D., che ha battuto la Multimedica Basket Erice, è particolarmente significativo: una vittoria che consolida la loro posizione in classifica e li proietta come una delle squadre favorite nella prossima fase. Allo stesso modo, il match dei Ribera Knights contro l’ASD Zannella Basket sottolinea le difficoltà quest’ultima nel trovare il giusto equilibrio, nonostante l’impegno mostrato sul campo.

Con la prossima partita in arrivo tra A.S.D. PANORMUS C.F.G. e PATTI BASKET, l’evoluzione della classifica rimane aperta e ogni incontro potrebbe riscrivere l’odissea della stagione.