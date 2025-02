Due importanti avvisi dal Comune di Cefalù

Interruzione dell’energia elettrica e divieto di sosta: avviso ai cittadini

Il Comune informa la cittadinanza che martedì 25 febbraio 2025 l’energia elettrica sarà temporaneamente interrotta presso la sede municipale di Piazza Duomo a causa di interventi programmati da parte di Enel Distribuzione. Di conseguenza, in tale giornata non sarà possibile usufruire dei servizi di sportello comunali.

Inoltre, si comunica che, a partire dalle ore 07:00 di lunedì 24 febbraio 2025, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo il Lungomare Giuseppe Giardina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Maestro Pintorno e l’altezza della struttura ricettiva Hotel Tourist. Il provvedimento resterà in vigore fino al termine delle necessità operative.

Si invita la cittadinanza a prendere nota di tali disposizioni e a organizzarsi di conseguenza per limitare eventuali disagi.