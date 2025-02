Il Museo della Targa Florio di Collesano: record di presenze e nuovi eventi internazionali nel 2024

Il Museo della Targa Florio di Collesano ha chiuso il 2024 con risultati straordinari che non solo confermano il suo ruolo di eccellenza nel panorama automobilistico internazionale, ma lo pongono anche come una delle destinazioni turistiche più importanti per chi è appassionato di motorsport, storia e tradizione siciliana. Con un incremento del 2% delle presenze rispetto al già record del 2023, il Museo ha superato per la seconda volta la soglia dei 3.000 visitatori, confermandosi come un’attrazione di rilievo a livello mondiale, grazie anche a un’offerta sempre più ricca di eventi e iniziative di grande valore.

Un anno straordinario

Il 2024 è stato un anno eccezionale per il Museo della Targa Florio, che ha accolto numerosi eventi di rilevanza internazionale, raduni e manifestazioni che hanno attirato visitatori da ogni parte del mondo, facendo conoscere la storicità e la cultura della leggendaria gara di automobilismo. La stagione è iniziata il 24 aprile con l’arrivo del “500 Racing Club” di Bergamo, seguito dall’importante evento internazionale “Wonder Italy” il 1° maggio, che ha portato in Sicilia motociclisti da tutto il mondo per esplorare i Borghi più belli d’Italia.

A maggio, il Museo ha ospitato una serie di eventi di grande valore, tra cui il raduno del “Porsche Club Francesi & Tedeschi” e il “Fiat 500 Abarth”, che hanno portato a Collesano numerosi appassionati e collezionisti di automobili d’epoca. Il 12 maggio è stato un giorno speciale, con la commemorazione della vittoria nella 60° edizione della Targa Florio, grazie all’evento “Dedicato a…Amphicar (Eugenio Renna) e Armando Floridia”, che ha visto la partecipazione di ospiti illustri come Rossella Renna e Armando Floridia, oltre alla realizzazione di una ceramica commemorativa creata dal maestro ceramista collesanese Joe Clare Manganello.

Un museo sempre più globale

Un elemento chiave del successo del Museo nel 2024 è stata l’espansione delle sue collaborazioni internazionali, che hanno aumentato la visibilità dell’istituzione in ambito globale. Un’importante collaborazione è stata quella firmata con il Museo Tazio Nuvolari di Mantova, uno dei più importanti centri dedicati all’automobilismo storico. Questa partnership ha permesso al Museo della Targa Florio di Collesano di integrare la Digital Bank del Museo Nuvolari nella sua offerta, creando un collegamento culturale unico tra le due istituzioni.

I visitatori del Museo della Targa Florio hanno potuto accedere a contenuti esclusivi grazie a un QR-code che li ha portati a esplorare la storia di Tazio Nuvolari, uno dei più grandi campioni della Targa Florio, attraverso fotografie, trofei e documenti storici che raccontano le sue vittorie nelle edizioni degli anni ‘30. L’integrazione di questi contenuti multimediali ha arricchito ulteriormente l’esperienza dei visitatori, che hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’atmosfera unica della Targa Florio e di scoprire la storia di uno degli uomini che hanno fatto grande questa gara.

Il Museo come vetrina per Collesano e la Sicilia

Il 2024 è stato anche l’anno di eventi automobilistici di altissimo livello, che hanno dato al Museo della Targa Florio la possibilità di fare conoscere ancora di più il suo patrimonio a livello mondiale. Un evento particolarmente significativo è stato il 100° anniversario della vittoria della Mercedes alla Targa Florio. Il 12 ottobre, in occasione della “Targa Florio Classica”, la storica vettura Mercedes PP N.32, vincitrice della 23° edizione nel 1924, è stata esposta al Museo, attirando una delegazione di giornalisti internazionali e appassionati di motorsport.

La presenza di importanti ospiti, tra cui Ingrid e Bernhard Werner Kuhnle, nipoti del pilota tedesco Christian Werner, ha contribuito a rendere l’evento ancora più speciale. La vettura è stata esposta lungo il Corso principale di Via Roma, dove si trova il Museo, attirando l’attenzione di una vasta platea e offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino una delle vetture più iconiche della storia dell’automobilismo.

Il futuro del Museo

Guardando al futuro, il Museo della Targa Florio ha in programma numerose iniziative per il 2025, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la sua offerta culturale e turistica. Michele Gargano, Direttore e Conservatore del Museo, (nella foto) ha annunciato l’ingresso di nuovi reperti che arricchiranno la collezione del Museo, con l’intenzione di rendere ancora più coinvolgente l’esperienza dei visitatori. Il futuro si preannuncia entusiasmante, con progetti che mirano a consolidare ulteriormente il ruolo del Museo come uno dei principali centri di riferimento per la storia dell’automobilismo e per la promozione turistica della Sicilia.

Inoltre, il Museo sta puntando sempre di più sull’innovazione, con l’introduzione di nuove tecnologie e soluzioni multimediali che permetteranno ai visitatori di vivere un’esperienza ancora più immersiva. L’integrazione di contenuti digitali, come quelli offerti dal Museo Tazio Nuvolari, è solo uno degli esempi di come il Museo della Targa Florio stia cercando di rimanere al passo con i tempi, pur mantenendo salda la sua connessione con la tradizione.

Il Museo della Targa Florio di Collesano è oggi un simbolo di passione, cultura e tradizione automobilistica. L’interesse crescente da parte di visitatori italiani e internazionali è la prova di quanto il Museo sia riuscito a costruire un legame solido con il pubblico, attratto non solo dalla storia della Targa Florio, ma anche dalle numerose iniziative culturali che lo caratterizzano.

Il lavoro continuo e il costante impegno del personale del Museo, supportato dall’Amministrazione Comunale di Collesano, sono stati fondamentali per il raggiungimento di questi risultati. La collaborazione tra il Museo, le istituzioni locali e i partner internazionali continuerà a rafforzarsi, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la visibilità del Museo, diventando sempre più un punto di riferimento mondiale per tutti gli appassionati di automobilismo sportivo, storia e cultura.

In definitiva, il Museo della Targa Florio non è solo un luogo che racconta la storia di una gara leggendaria, ma è anche un motore di sviluppo turistico per la Sicilia, che ogni anno attira appassionati, famiglie, scuole e turisti da tutto il mondo. Con la continua evoluzione della sua offerta e l’ampliamento delle sue collaborazioni, il Museo è pronto a entrare in una nuova fase di crescita, rafforzando il suo ruolo nel panorama internazionale dell’automobilismo e della cultura sportiva.