Volley Under 14 Femminile: La Kepha 2.0 Cefalù/Pol. Lascari conquista i quarti di finale

Volley Under 14 Femminile: La Kepha2.0/Pol. Lascari conquista i quarti di finale

La squadra Kepha2.0/Pol. Lascari si impone con un netto 3-0 contro il Lupi Partinico negli ottavi di finale del campionato Under 14 femminile, guadagnandosi il pass per i quarti di finale.

Risultato finale: Kepha2.0/Pol. Lascari – Lupi Partinico 3-0 (25-21, 25-14, 25-8)

Le formazioni:

Kepha2.0/Pol. Lascari: 1 Guercio, 7 Tosi, 10 Castiglia, 11 Musotto, 12 Accardi, 19 Provenza, 18 Barranco. Allenatore: Vincenzo Brusca Vice Allenatore: Mary Catalano

Lupi Partinico: 34 Cavaliere, 3 Lo Cascio, 7 Mollame, 9 Petruso, 26 Romano, 11 Giannola, 12 Marino, 13 Grillo, 15 Macaluso, 16 Taormina, 30 Calì. Allenatore: Francesco Lunetto Dirigente: Mariella Graziano

Arbitro: Antonio Mirici Cappa

Il racconto del match

L’incontro ha visto la Kepha2.0/Pol. Lascari partire con il piede giusto, affrontando un primo set equilibrato, in cui il Partinico ha provato a tenere testa alle avversarie. Dopo una fase iniziale combattuta, in cui la Kepha è andata in vantaggio ma si è vista raggiungere sul 16-15, il time-out chiamato dall’allenatore Vincenzo Brusca ha riorganizzato la squadra. Le padrone di casa hanno così ripreso il controllo del gioco, chiudendo il set sul 25-21.

Il secondo e il terzo parziale sono stati invece a senso unico. La Kepha2.0/Pol. Lascari ha alzato il ritmo e approfittato delle difficoltà in ricezione del Partinico, dilagando con un netto 25-14 nel secondo set e un perentorio 25-8 nel terzo.

Grazie a questa convincente vittoria, la squadra allenata da Vincenzo Brusca e Mary Catalano accede ai quarti di finale, in attesa di conoscere la prossima avversaria al termine degli altri incontri degli ottavi.



Un plauso alle giocatrici ospiti che fini all’ultima giocata si sono incoraggiate a vicenda e combattuto con grinta.

Prossima sfida in arrivo Ora la Kepha2.0/Pol. Lascari attende il verdetto degli altri match per sapere chi sarà la prossima squadra da affrontare nel cammino verso le fasi finali del campionato. L’entusiasmo è alle stelle, e la squadra si prepara a un’altra battaglia sul campo con l’obiettivo di continuare il proprio percorso vincente.