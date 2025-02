Valledolmo e il Geoparco delle Madonie: un incontro per valorizzare il patrimonio geologico

Questa mattina, il Comune di Valledolmo ha accolto la delegazione dell’Ente Parco delle Madonie, che, in collaborazione con il GAL Madonie, gestisce il prestigioso progetto del Geoparco Mondiale UNESCO Madonie. Il Geoparco, che coinvolge ben 22 comuni della Città Metropolitana di Palermo, rappresenta un’importante iniziativa di tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e culturale del territorio.

All’incontro erano presenti il sindaco di Valledolmo, Angelo Conti, il presidente del consiglio comunale, Peppuccio Catania, e gli assessori Leonarda D’Amico, referente locale del progetto Geopark, e Giuseppe Randazzo. Ad accogliere la delegazione dell’Ente Parco delle Madonie vi era anche il commissario straordinario Salvatore Caltagirone, accompagnato dal Dirigente dell’Unità Operativa 3 dell’Ente, Peppuccio Bonomo, e dai geologi consulenti del Parco, Alessandro e Fabio Torre.

Durante l’incontro, il commissario Caltagirone ha sottolineato l’importanza del territorio, definendolo “un’area ricca di valenze geologiche, intrisa di storia e identità, che la rendono particolarmente attrattiva per i visitatori”. Il sindaco Conti ha evidenziato come il riconoscimento UNESCO del Geoparco rappresenti un’opportunità di crescita per tutti i comuni coinvolti: “Un progetto che deve vederci uniti e partecipi accanto all’Ente, per consolidarne lo sviluppo tecnico e promuoverne le potenzialità”.

Il territorio di Valledolmo si distingue per la presenza di significativi elementi geologici, tra cui gli affioramenti dei depositi sedimentari noti come “Flysch Numidico”. Questi sedimenti si sono formati tra l’Oligocene superiore e il Miocene inferiore, a seguito della sedimentazione di rocce generate da antiche frane sottomarine.

La visita della delegazione si è poi spostata presso il Pizzo della Madonna, una formazione rocciosa di grande rilevanza sia geologica che culturale. Questa roccia, profondamente venerata dalla popolazione locale per la sua associazione alla figura della Santissima Vergine Maria, è destinata a diventare una delle attrazioni principali per i visitatori del Geoparco.

L’incontro ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del territorio di Valledolmo all’interno del Geoparco delle Madonie, confermando l’impegno delle istituzioni locali nella promozione e tutela del proprio patrimonio naturale e culturale.