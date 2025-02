Secondo incontro sui Piani di Gestione degli Ungulati nel Parco delle Madonie

Polizzi Generosa ospiterà, domani 27 febbraio 2025, alle ore 10:00 presso la Sala del Consiglio Comunale, il secondo incontro dedicato ai “Piani di Gestione degli Ungulati nel Parco delle Madonie”. Un evento di grande importanza per discutere strategie e soluzioni per la gestione della fauna selvatica all’interno dell’area protetta.

I temi al centro del dibattito

Durante l’incontro verranno affrontati diversi argomenti cruciali, tra cui:

Gestione delle gabbie attualmente in possesso dei Comuni per il contenimento degli ungulati;

attualmente in possesso dei Comuni per il contenimento degli ungulati; Sinergia e collaborazione tra l’Ente Parco e le amministrazioni locali per una gestione efficace della fauna;

tra l’Ente Parco e le amministrazioni locali per una gestione efficace della fauna; Corso per selecontrollori, finalizzato al potenziamento delle attività di gestione e controllo degli ungulati.

I relatori

L’incontro vedrà la partecipazione di numerose autorità locali ed esperti del settore, tra cui:

Gandolfo Librizzi , Sindaco di Polizzi Generosa;

, Sindaco di Polizzi Generosa; Salvatore Caltagirone , Commissario Straordinario Ente Parco delle Madonie;

, Commissario Straordinario Ente Parco delle Madonie; Giuseppe Di Miceli , Presidente CTS Parco delle Madonie;

, Presidente CTS Parco delle Madonie; Tiziana Cascio , Sindaco di Collesano;

, Sindaco di Collesano; Marcello Catanzaro , Sindaco di Isnello;

, Sindaco di Isnello; Ciro Pedrotti , Ispettore Provinciale Corpo Forestale;

, Ispettore Provinciale Corpo Forestale; Gaetano Bellavia , Assessore del Comune di Polizzi Generosa;

, Assessore del Comune di Polizzi Generosa; Giuseppe Maurici , Direttore Reggente Ente Parco delle Madonie;

, Direttore Reggente Ente Parco delle Madonie; Giovanni Misseri , rappresentante del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale;

, rappresentante del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale; Sandro Scelfo , Coordinatore Piani di Gestione Fauna Selvatica – Parco delle Madonie;

, Coordinatore Piani di Gestione Fauna Selvatica – Parco delle Madonie; Egidio Mallia, Responsabile Piani di Gestione Suidi e Daini – Parco delle Madonie.

Obiettivi dell’incontro

L’incontro rappresenta un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni locali e Parco delle Madonie nella gestione degli ungulati, garantendo una maggiore sostenibilità ambientale e una convivenza equilibrata tra fauna e territorio. Inoltre, il corso per selecontrollori si propone di formare figure professionali in grado di supportare le attività di controllo della popolazione degli ungulati, contribuendo alla tutela dell’ecosistema e alla riduzione dell’impatto sugli habitat naturali.

L’evento si inserisce in un ampio programma di iniziative volte alla conservazione della biodiversità e alla gestione sostenibile delle risorse naturali del Parco delle Madonie, riconosciuto come Global Geopark dall’UNESCO. Un appuntamento imperdibile per amministratori, tecnici del settore e tutti coloro che hanno a cuore la tutela del territorio.