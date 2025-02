Santino Cacciola: il costruttore che ha progettato il futuro di Cefalù

Santino Cacciola, nato a Tusa nel 1923, è stato una delle figure più emblematiche del panorama imprenditoriale siciliano. La sua storia, legata a doppio filo con Cefalù, è stata quella di un uomo che ha saputo coniugare la tradizione alla modernità, rispondendo alle sfide di un’epoca turbolenta con una visione innovativa e lungimirante. La sua impresa più importante, “Le Calette”, ha rappresentato non solo una realizzazione architettonica di grande valore, ma anche una pietra miliare nel concetto di turismo sostenibile, che ha cambiato il volto di Cefalù e della Sicilia. Cacciola è stato l’artefice di un modello imprenditoriale che ha saputo unire sviluppo e rispetto per l’ambiente, un concetto che, all’epoca, sembrava rivoluzionario.

La sua famiglia, originaria di Santa Teresa Riva nel Messinese, è stata modesta ma solidamente radicata nei valori tradizionali. Suo padre, un piccolo costruttore edile, gli ha trasmesso l’importanza del lavoro manuale e della dedizione al mestiere. La sua infanzia è stata forgiata dal mare: a Tusa, è cresciuto libero tra le coste siciliane, dove ha trascorso un’infanzia spensierata, giocando lungo l’arenile. Nonostante la semplicità della sua vita, Santino si è distinto presto per la sua curiosità intellettuale e spirito vivace. Ma è stato solo durante la sua adolescenza, quando si è trasferito a Cefalù, che ha iniziato a dare una forma concreta alle sue aspirazioni accademiche. I valori familiari sono stati sacri per lui, e la famiglia ha rappresentato il fulcro della sua esistenza.

La decisione di trasferirsi a Cefalù è stata determinata dalla necessità di garantire ai figli una formazione scolastica adeguata, poiché Tusa non offriva le stesse opportunità educative. Al Liceo Classico Mandralisca, Santino ha approfondito gli studi, soprattutto nelle discipline scientifiche e matematiche, che sono diventate la sua vera passione. Si è distinto per la sua curiosità e per un approccio analitico che ha caratterizzato la sua futura carriera. È stata proprio questa passione per le scienze che lo ha spinto a orientarsi verso l’ingegneria. Tuttavia, è stato grazie all’influenza di uno zio materno, che aveva studiato al Politecnico di Torino, che Santino ha deciso di intraprendere il cammino che lo avrebbe portato a diventare uno dei più noti imprenditori siciliani.

Una volta completati gli studi superiori si è trasferito a Torino, città simbolo dell’industria e dell’innovazione, dove ha iniziato la sua carriera accademica al Politecnico. A Torino, Santino non si è limitato solo ad apprendere le conoscenze tecniche necessarie per diventare ingegnere, ma è stato anche immerso in un contesto culturale e intellettuale che gli ha permesso di ampliare i suoi orizzonti. Le discipline scientifiche, in particolare la matematica e la fisica applicata, erano quelle in cui eccelleva, segnando il suo approccio rigoroso e tecnico a qualsiasi progetto. La sua esperienza a Torino è stata determinante non solo per la formazione accademica, ma anche per l’approfondimento di una visione globale del mondo industriale e dell’imprenditorialità.

Concluso il suo percorso accademico ha deciso di tornare in Sicilia, dove sentiva di poter fare la differenza. Nonostante avesse avuto l’opportunità di rimanere a Torino e intraprendere una carriera nel settore industriale, come per esempio manager alla Fiat, ha scelto di rientrare nella sua terra d’origine. La sua decisione è stata motivata dal forte desiderio di contribuire al rinnovamento e alla crescita della sua Sicilia, un luogo che sentiva profondamente suo. È tornato quindi a Cefalù, dove ha iniziato a lavorare nell’impresa di costruzioni di suo padre, perfezionando le sue competenze pratiche e portando la sua esperienza in campo ingegneristico a beneficio del territorio.

Il contesto storico di Santino Cacciola

La vita di Santino Cacciola si inserisce in un periodo cruciale per l’Italia e per la Sicilia, caratterizzato da grandi cambiamenti socio-politici ed economici. E’ cresciuto, infatti,durante gli anni ’20 e ’30, un’epoca segnata dalla fine della Prima Guerra Mondiale e dall’ascesa del fascismo in Italia. Questi anni sono stati anche segnati da un clima di instabilità politica e sociale, con il regime fascista che cercava di centralizzare il potere e razionalizzare l’economia. Sebbene il giovane Santino non fosse direttamente coinvolto nella politica dell’epoca, il contesto autoritario e la conseguente mancanza di libertà civili hanno influenzato sicuramente la sua visione del mondo e il suo impegno per la comunità. La Sicilia, in particolare, viveva un periodo di forte isolamento economico, con una società rurale e tradizionale che faceva fatica ad adattarsi alle nuove sfide industriali e moderne.

Il dopoguerra, in cui Santino ha intrapreso la sua carriera professionale, è stato un periodo di rapidi cambiamenti per l’Italia. Gli anni ’50 e ’60 hanno segnato la ricostruzione del paese, il boom economico e un periodo di grande trasformazione nelle abitudini sociali ed economiche. L’industrializzazione ha preso piede nelle grandi città, e mentre Torino, Milano e Genova sono diventate centri di innovazione, la Sicilia è rimasta un’isola relativamente isolata, stretta tra la tradizione e la difficoltà di accesso ai flussi economici nazionali. Santino, laureato in ingegneria e con esperienze professionali fuori dall’Isola, ha rappresentato un esempio di quella nuova classe di imprenditori che, pur radicati nelle tradizioni locali, guardavano alla modernizzazione e allo sviluppo attraverso una prospettiva innovativa. È stato proprio in questo periodo che l’espansione del turismo in Sicilia ha cominciato a prendere piede, aprendo nuovi orizzonti di sviluppo per l’isola.

Anche il contesto economico della Sicilia degli anni ’60 e ’70, segnato da una forte disuguaglianza, ha influenzato la sua decisione di avviare il progetto di “Le Calette”. In questo periodo, infatti, è riuscito a integrare la sua visione innovativa per dar vita a un’impresa che avrebbe trasformato la zona di Cefalù. La sua capacità di coniugare le sfide storiche ed economiche del tempo con una visione imprenditoriale moderna è stata fondamentale nel creare una realtà che, oggi, è ancora simbolo di un turismo sostenibile e di qualità.

La nascita di “Le Calette”

L’idea di costruire “Le Calette” ha preso vita in modo del tutto inaspettato. Quando doveva acquistare un terreno a Cefalù con l’intento di costruire una casa per sé e la sua famiglia, si è trovato a fare una scelta decisiva quando la proprietaria del terreno gli ha proposto di acquistare un appezzamento molto più ampio, quasi due ettari di terreno, a condizione che non fosse lottizzato, ma comprato tutto in blocco. Inizialmente scettico, Santino ha deciso di cogliere l’opportunità e ha acquistato il terreno. A quel punto, un’idea più grande ha iniziato a maturare nella sua mente: non più una semplice casa, ma un grande progetto che avrebbe trasformato quella porzione di terra in un angolo di paradiso turistico, in grado di rispettare l’ambiente naturale che lo circondava.

Nel 1969, dopo aver dato forma al progetto con un chiaro obiettivo in mente, Santino ha fondato “Le Calette”. La struttura che immaginava non era una tipica costruzione alberghiera dell’epoca, ma un hotel progettato per integrarsi perfettamente con la natura circostante. La sua idea era di creare un ambiente che non solo offrisse il massimo del comfort agli ospiti, ma che fosse anche ecocompatibile, in armonia con la bellezza naturale della Sicilia. Questo approccio è stato una vera e propria novità nel panorama turistico siciliano, dove prevalevano grandi complessi edilizi costruiti senza tener conto dell’ambiente.

La progettazione del complesso alberghiero è stata il risultato di un’attenta riflessione sul paesaggio e sulle sue caratteristiche. Grazie alla sua formazione da ingegnere, ha concepito un progetto che ha sfruttato al meglio le risorse naturali del luogo, tenendo conto delle difficoltà ambientali, come l’umidità e la salsedine del mare. Non si trattava solo di un lavoro tecnico, ma di una vera e propria sfida che comportava la creazione di una struttura moderna, ma che non alterasse l’equilibrio naturale del territorio. Con grande determinazione e perseveranza, è riuscito a superare le difficoltà burocratiche e le problematiche tecniche che si sono presentate durante la costruzione, portando avanti il progetto con una visione chiara e lungimirante.

L’inaugurazione di “Le Calette” ha segnato non solo una realizzazione imprenditoriale di successo, ma anche una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire il turismo. Santino Cacciola, con il suo approccio pionieristico, ha creato un hotel che è diventato un modello per altri progetti turistici in Sicilia e in Italia, dimostrando che era possibile conciliare lo sviluppo con il rispetto per l’ambiente. “Le Calette” non rappresentava solo un’opportunità economica, ma un esempio concreto di come il turismo potesse essere sostenibile, attento alla bellezza naturale e, soprattutto, alle generazioni future.

Impatto di “Le Calette” sulla comunità

L’impatto di “Le Calette” sulla comunità di Cefalù è stato profondo e duraturo. In primo luogo, l’hotel ha contribuito a rafforzare l’economia locale, creando numerose opportunità di lavoro e favorendo la nascita di altre attività correlate, come ristoranti, negozi e servizi turistici. Cefalù, fino ad allora una cittadina di piccole dimensioni con un’economia basata prevalentemente sull’agricoltura e la pesca, ha visto in “Le Calette” una risorsa fondamentale per lo sviluppo turistico. L’adozione di pratiche sostenibili ha permesso all’hotel di attrarre una clientela qualificata e di alto profilo, il che ha anche elevato la reputazione di Cefalù come destinazione turistica.

La presenza di “Le Calette” ha avuto un impatto diretto sulla visibilità di Cefalù. Il turismo di qualità che ha cominciato ad arrivare grazie all’hotel ha favorito una progressiva valorizzazione del territorio, spingendo il comune a migliorare le infrastrutture e i servizi. La costruzione di “Le Calette” non ha solo avuto un impatto economico, ma anche culturale, poiché ha contribuito a cambiare il modo in cui la città pensava al proprio futuro e al proprio ruolo nel panorama turistico regionale e nazionale. Il successo del progetto ha anche ispirato altre iniziative simili, che hanno cercato di imitare il modello di Santino.

Nel lungo periodo, “Le Calette” ha avuto il merito di creare un ambiente di turismo sostenibile, che ha sensibilizzato la comunità a un approccio più consapevole nei confronti del territorio. Santino Cacciola, con la sua visione lungimirante, ha posto l’accento sul rispetto per la natura, sulla preservazione della bellezza della costa siciliana e sull’integrazione dell’edificio con il paesaggio. Questo approccio è diventato un esempio per molte altre realtà turistiche in Sicilia, dove la costruzione di strutture ricettive è stata spesso sinonimo di sfruttamento e non di tutela del territorio.

L’impatto positivo di “Le Calette” si riflette anche nella qualità dell’ospitalità che l’hotel ha sempre cercato di offrire. Santino non voleva che “Le Calette” fosse solo un luogo dove soggiornare, ma un’esperienza che trasmettesse ai visitatori l’autenticità della cultura siciliana. La comunità locale ha tratto beneficio da questo approccio, vedendo aumentare il numero di turisti che apprezzavano non solo il mare e il paesaggio, ma anche la tradizione gastronomica, l’artigianato locale e le peculiarità culturali della zona.

Il carattere e i valori di Santino Cacciola

Santino Cacciola è stato un uomo che incarnava una forte determinazione e un grande coraggio. Non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà, ma le ha affrontate con una fermezza che lo rendeva una figura di riferimento nella sua comunità. Era conosciuto per la sua capacità di affrontare le sfide con una mente lucida e un approccio pragmatico. La sua figura solida e imponente gli ha fatto guadagnare il soprannome di “Polifemo” tra gli amici d’infanzia, un soprannome che rifletteva non solo la sua statura fisica, ma anche il suo carattere deciso e il suo carisma. La sua forza interiore si traduceva in un atteggiamento sempre positivo e propositivo, che trasmetteva fiducia a chi lo circondava.

Un altro tratto distintivo di Santino Cacciola è stata la sua profonda integrità. I suoi principi morali sono stati il fondamento delle sue scelte personali e professionali. Ha creduto fermamente nell’onestà, nel rispetto per gli altri e nell’importanza di rimanere fedeli a se stessi. La sua vita è stata guidata dal rispetto per la dignità di ogni individuo, e questo lo rendeva un uomo estremamente rispettato da chiunque lo conoscesse. Non ha mai cercato il compromesso a scapito dei suoi valori, e ogni decisione che ha preso è stata frutto di una riflessione profonda e di un forte senso etico.

Il carattere di Santino è stato anche segnato dalla sua capacità di guardare al futuro con ottimismo e lungimiranza. È stato un uomo che sapeva bilanciare la visione con la concretezza, capace di sognare in grande ma altrettanto capace di realizzare quei sogni con impegno e dedizione. La sua vita professionale è stata una continua ricerca di opportunità di sviluppo, ma sempre con un occhio attento alla sostenibilità e al benessere delle persone. Questo equilibrio tra visione e realismo lo ha reso un imprenditore di successo, ma anche un uomo rispettato e amato dalla sua comunità.

Infine, Santino Cacciola ha avuto una forte inclinazione a valorizzare i rapporti umani. La famiglia, gli amici e i colleghi sono stati per lui il punto di partenza di ogni successo. La sua capacità di ascoltare e di essere empatico con chi si trovava in sintonia con lui lo rendeva una figura che suscitava grande affetto e stima. Nonostante fosse un uomo d’affari di successo, non ha mai dimenticato il valore delle persone e si preoccupava sempre del benessere di chi lavorava con lui. La sua leadership non è mai stata autoritaria, ma basata sulla fiducia reciproca e sul rispetto.

La sua eredità

L’eredità di Santino Cacciola è visibile ancora oggi, sia nel settore del turismo che nell’imprenditoria siciliana in generale. “Le Calette” non è solo un simbolo della sua carriera, ma un esempio concreto di come l’imprenditorialità possa essere all’avanguardia senza rinunciare al rispetto per l’ambiente. Santino ha lasciato un segno indelebile nel modo di concepire il turismo in Sicilia, mostrando che si può costruire una struttura ricettiva di alta qualità senza danneggiare il territorio. La sua visione ha contribuito a rendere Cefalù una delle destinazioni più apprezzate in Sicilia, e ha stabilito un precedente che ancora oggi ispira chi lavora nel settore.

Oltre al suo contributo nel turismo, l’eredità di Santino Cacciola si è estesa anche alla città di Cefalù, che ha beneficiato delle sue realizzazioni urbanistiche. La costruzione della stazione ferroviaria, la realizzazione di infrastrutture vitali per la città, come le centrali della SIP, e la sua partecipazione allo sviluppo del comune hanno lasciato un impatto profondo sull’assetto urbano di Cefalù. Santino ha fatto parte della storia di Cefalù non solo come imprenditore, ma come cittadino che ha contribuito attivamente alla crescita della sua comunità.

La sua capacità di coniugare tradizione e innovazione rimane un esempio per le generazioni future. La sua filosofia di vivere e lavorare con integrità, rispettando sempre le persone e l’ambiente, è un modello che può ancora insegnare molto. Oggi, in un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle discussioni globali, Santino Cacciola è ricordato come un pioniere, uno che ha visto oltre e ha avuto il coraggio di perseguire i suoi sogni, anche quando sembravano difficili da realizzare. La sua eredità è anche quella di un uomo che ha creduto nel valore delle relazioni e ha lasciato un’impronta positiva nella sua città, che lo ricorda con affetto e riconoscenza.

Infine, il lascito più importante di Santino Cacciola è stato il modello di turismo sostenibile che ha creato con “Le Calette”. La sua capacità di progettare una struttura ricettiva che si fondesse armoniosamente con l’ambiente, senza alterarne l’aspetto naturale, ha stabilito un nuovo standard per il turismo in Sicilia. Questo approccio, che coniuga l’ospitalità di alta qualità con il rispetto per l’ambiente, continua a essere un punto di riferimento per chi lavora nel settore e un’eredità che resiste nel tempo.