Serie D Femminile di Volley: la Kepha di Cefalù in casa in cerca di punti salvezza

Serie D Femminile – Girone A: la 15^ giornata promette spettacolo

Il campionato di Serie D Femminile – Girone A entra nel vivo con la 15^ giornata, che vedrà le squadre tornare in campo per sfide cruciali nella corsa ai playoff e alla salvezza. Tra i match più attesi, il ritorno in casa della Jingle Kepha 2.0 di Cefalù dopo un turno di riposo, pronta a riscattarsi di fronte ai propri tifosi.

Le partite in programma:

G. S. Pallavolo 2000 A.S.D. – Pomaralva (01/03/25 ore 16:30)

Match sulla carta proibitivo per le padrone di casa, attualmente al penultimo posto con soli 8 punti. La Pomaralva, seconda in classifica con 37 punti, arriva da una striscia positiva e cercherà di continuare la corsa alla vetta insidiando la capolista Mediterranea Serramenti Aragona.

Jingle Kepha 2.0 – ASD Primula (01/03/25 ore 16:30)

Dopo un turno di riposo, la Jingle Kepha 2.0 torna sul parquet di casa con l’obiettivo di guadagnare punti preziosi per risalire la classifica. La squadra di Cefalù, attualmente nona con 13 punti, affronta l’ASD Primula, sesta con 20 punti e reduce da una stagione altalenante. Per la Kepha, sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per ridurre il divario dalle squadre di metà classifica.

APD CEGAP – US. Volley Bagheria (01/03/25 ore 17:00)

L’APD CEGAP, settima con 15 punti, si trova di fronte un US. Volley Bagheria in cerca di continuità. Le ospiti, quinte con 25 punti, sono ancora in corsa per una posizione di prestigio e cercheranno di non lasciare punti per strada. Per le padrone di casa, ogni set sarà una battaglia.

Volley Land & Dolce Carollo – Mediterranea Serramenti Aragona (02/03/25 ore 18:00)

La capolista Aragona, imbattuta con 13 vittorie su 13 incontri e un impressionante quoziente set di 9,75, farà visita al Volley Land & Dolce Carollo, terzultimo con 9 punti. Sulla carta, una sfida a senso unico, ma il campo potrebbe riservare sorprese.

Com.Fer. Palermo – A.C.D.S. Capacense (02/03/25 ore 18:30)

Il fanalino di coda Com.Fer. Palermo, con soli 7 punti, cerca un’impresa contro l’A.C.D.S. Capacense, terza forza del campionato con 31 punti. Le ospiti partono favorite, ma dovranno mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi.

Questa giornata promette emozioni e potrebbe rimescolare le carte in classifica. Gli occhi saranno puntati sulla Jingle Kepha 2.0, che davanti al proprio pubblico cercherà di ripartire al meglio dopo la sosta. Il weekend di volley si preannuncia imperdibile!