Regolamentazione della viabilità nelle aree di Via Bordonaro e Lungomare Giardina a Cefalù

Nuove disposizioni per il transito e la sosta nel centro cittadino

Il Comune di Cefalù ha emanato una nuova ordinanza finalizzata alla regolamentazione della viabilità e della sosta in due delle aree più suggestive della città: Via C.O. di Bordonaro e il Lungomare Giuseppe Giardina. Questa misura, volta a migliorare la fruibilità degli spazi urbani e a incentivare la pedonalizzazione, rientra nell’ambito delle direttive impartite dall’Assessore alla Viabilità per garantire un migliore utilizzo del suolo pubblico da parte degli esercenti di attività commerciali e turistiche.

Le nuove disposizioni in vigore

A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 ottobre 2025, saranno applicate le seguenti regolamentazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli:

Via C.O. di Bordonaro:

Divieto di sosta permanente su entrambi i lati nel tratto compreso tra il civico 114 e la confluenza con il Corso Ruggero.

Divieto di transito per tutti i veicoli nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 24:00 di tutti i giorni.

A partire dal 15 marzo 2025 fino al 31 ottobre 2025, ulteriori restrizioni riguarderanno il Lungomare Giuseppe Giardina:

Divieto di sosta permanente su entrambi i lati nel tratto compreso tra la confluenza con Piazza C. Colombo e l’intersezione con via Archimede.

Divieto di circolazione permanente nel tratto tra Piazza C. Colombo e il Cortile U.

Istituzione del doppio senso di circolazione esclusivamente per i residenti nel tratto tra il Cortile U e la via Archimede.

Implementazione e sanzioni

Il Settore Manutenzione del Comune di Cefalù provvederà alla tempestiva installazione della segnaletica necessaria per garantire il rispetto delle nuove normative. Gli organi preposti alla vigilanza stradale, conformemente all’articolo 12 del Codice della Strada, saranno incaricati di monitorare il rispetto delle disposizioni e applicare le sanzioni previste in caso di violazioni.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana della città, volto a valorizzare il centro storico e il lungomare, migliorando l’esperienza di cittadini e turisti e favorendo un ambiente più vivibile e sicuro.