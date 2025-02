Calcio Eccellenza: derby tra Lascari Cefalù e Supergiovane Castelbuono

Il campionato di Eccellenza Girone A si appresta a vivere una 24ª giornata ricca di sfide decisive per la classifica. Il match clou del weekend è il derby tra Lascari Cefalù e Supergiovane Castelbuono, un confronto che promette emozioni nonostante la distanza in classifica tra le due formazioni. Andiamo ad analizzare le singole gare in programma il 1° e il 2 marzo 2025.

Castellammare Calcio 94 – Athletic Club Palermo

L’Athletic Club Palermo, capolista con 56 punti, affronta il Castellammare Calcio 94, squadra di centro classifica a quota 30 punti. Gli ospiti partono favoriti, con l’obiettivo di consolidare il primato e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Per il Castellammare, un risultato positivo potrebbe rappresentare un’importante iniezione di fiducia.

Casteldaccia – Accademia Trapani

Il Casteldaccia, penultimo con 21 punti, cerca disperatamente punti salvezza contro un’Accademia Trapani reduce da un rendimento altalenante. Con 30 punti in classifica, gli ospiti vogliono allontanarsi definitivamente dalle zone calde della graduatoria.

Città di Gela – Folgore Calcio Castelvetrano

Il Città di Gela, secondo con 52 punti, ospita la Folgore Castelvetrano in una sfida da non sbagliare per continuare a inseguire l’Athletic Club Palermo. La Folgore, con 24 punti e una gara da recuperare, ha bisogno di continuità per allontanarsi dalla zona playout.

Don Carlo Lauri Misilmeri – San Giorgio Piana

Sfida interessante tra due squadre in corsa per i playoff. Il Don Carlo Lauri Misilmeri, con 38 punti, punta al sorpasso sul San Giorgio Piana, che si trova a quota 39. Entrambe le squadre hanno dimostrato compattezza e solidità nel corso del campionato.

Lascari Cefalù – Supergiovane Castelbuono (Derby della Madonie)

Il derby tra Lascari Cefalù e Supergiovane Castelbuono è la partita più attesa di giornata. Il Lascari Cefalù, fanalino di coda con soli 10 punti, cerca una vittoria di prestigio per ridare speranza ai propri tifosi. La Supergiovane Castelbuono, invece, con 24 punti e in piena lotta per la salvezza, non può permettersi passi falsi. Oltre alla sportiva rivalità territoriale, in palio ci sono punti pesantissimi per le sorti della stagione.

Marsala 1912 – Città di San Vito Lo Capo

Il Marsala 1912, a quota 33, affronta il Città di San Vito Lo Capo (26 punti) in una sfida che può dire molto in chiave playoff e salvezza. I padroni di casa vogliono rientrare nella corsa agli spareggi, mentre gli ospiti cercano punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa.

Partinicaudace – Parmonval

La Partinicaudace, con 22 punti e in zona playout, affronta una Parmonval in crescita. Con 33 punti, gli ospiti possono ancora ambire ai playoff e partono con i favori del pronostico. Per i padroni di casa, una vittoria sarebbe fondamentale per la permanenza in categoria.

Unitas Sciacca Calcio – Oratorio S. Ciro e Giorgio

L’Unitas Sciacca, terzo con 46 punti, sfida l’Oratorio S. Ciro e Giorgio, penultimo con 17 punti. I padroni di casa vogliono consolidare il loro piazzamento playoff, mentre gli ospiti cercano un’impresa per tenere vive le speranze di salvezza.

Questa 24ª giornata promette scintille, con sfide cruciali sia in testa che in coda alla classifica. Occhi puntati sul derby tra Lascari Cefalù e Supergiovane Castelbuono, che può essere determinante per il futuro delle due squadre.