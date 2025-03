Grande evento di Baskin a Cefalù: il primo concentramento regionale Sicilia-Calabria

Domenica 2 marzo si terrà a Cefalù un torneo di baskin che vedrà protagoniste tre squadre: SSR Inclusion Messina, ASD Granata Baskin Club Trapani e New Basket Tiger ASD di Gioia Tauro. Questo evento rappresenta il primo concentramento regionale Sicilia-Calabria, un’importante occasione di sport e inclusione. Si gioca dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Faranno gli onori di casa i dirigenti della Zannella Basket col DS Francesco De Lise.

Un gioco che unisce: il Baskin

Il baskin è uno sport innovativo e inclusivo che permette a persone con disabilità e normodotati di giocare insieme nella stessa squadra. Il termine “baskin” nasce dalla fusione di “basket” e “inclusivo”, a sottolineare il carattere aperto e integrativo di questa disciplina.

Le regole del baskin, gestite dall’EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi), sono studiate per permettere a tutti i giocatori di esprimere al meglio le proprie capacità, indipendentemente dalle condizioni fisiche o mentali. Ogni squadra è composta da giocatori con disabilità e normodotati, senza alcuna distinzione di sesso o età. Questo mix eterogeneo di atleti rende il baskin uno sport unico, capace di esaltare il valore dell’inclusione e del gioco di squadra.

Lo spirito del torneo

L’ASD Granata Baskin Club sottolinea l’importanza di non limitarsi al semplice divertimento, ma di sentirsi uniti grazie alla passione per lo sport. “Non ci accontentiamo di giocare e divertirci, vogliamo sentirci uniti allo sport che amiamo: il Baskin!” Un messaggio che accompagnerà la manifestazione.

L’obiettivo di questo torneo è quello di promuovere il baskin in Sicilia e Calabria, offrendo un’opportunità concreta di inclusione e condivisione attraverso il gioco. Grazie alle sue regole adattabili, il baskin rappresenta un modello di sport per tutti, senza barriere e senza limiti.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 2 marzo a Cefalù, campi di Via Aldo Moro, per una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione.