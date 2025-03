Pollina: dieci alloggi popolari per rigenerare il centro storico

Il comune di Pollina ha avviato i lavori per la realizzazione di dieci alloggi popolari grazie al recupero di immobili nel centro storico. Un progetto che, oltre a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie locali, mira a rivitalizzare l’area e garantire maggiore sicurezza strutturale agli edifici, alcuni dei quali a rischio crollo. Il finanziamento di circa 2,7 milioni di euro, assegnato dalla Regione Siciliana, darà nuova vita a dieci unità abitative, con l’obiettivo di ripopolare il centro urbano e contrastare il fenomeno del degrado.

La rinascita di Pollina: un progetto ambizioso

Il progetto di rigenerazione urbana ha ricevuto un importante impulso grazie alla caparbietà dell’amministrazione comunale. Il sindaco Pietro Musotto ha dichiarato con entusiasmo: “Recuperiamo dieci abitazioni del centro storico, acquisite al patrimonio comunale, e non solo miglioriamo il tessuto urbano, ma mettiamo anche in sicurezza l’intera area dal rischio di crolli”. La realizzazione degli alloggi si inserisce in un ampio progetto di recupero del centro storico che prevede anche l’adeguamento sismico e la riqualificazione complessiva della zona.

Un finanziamento che arriva dopo anni di attesa

Il finanziamento di 2 milioni e 742 mila euro proviene dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana ed è stato concesso per la prima volta nel 2009. Tuttavia, il progetto ha subito numerosi rallentamenti a causa delle difficoltà nell’acquisizione degli immobili necessari. Solo nel 2021, l’amministrazione Musotto è riuscita a ottenere la cessione volontaria degli edifici da ben 35 proprietari diversi, un risultato che ha permesso di riprendere il progetto e ottenere, nel dicembre 2023, il rifinanziamento.

La realizzazione del cantiere e i tempi di consegna

I lavori sono stati affidati all’impresa Fratelli Musso srl di Belmonte Mezzagno, che ha già avviato il cantiere. Il termine previsto per il completamento dei lavori è di circa un anno, con la promessa di consegnare gli alloggi entro la fine del 2026. Il sindaco Musotto ha voluto sottolineare l’importanza di questa realizzazione, che non solo risponde alle necessità abitative della popolazione, ma rappresenta anche una vittoria amministrativa dopo tanti anni di difficoltà burocratiche. “È stata una prova di caparbietà”, ha dichiarato il sindaco, ringraziando l’architetto Antonio Dolce, responsabile del procedimento.

Le case per le famiglie bisognose di Pollina

Una volta completati i lavori, gli alloggi saranno destinati a dieci famiglie bisognose di Pollina, attraverso un bando pubblico che sarà pubblicato al termine dei lavori. L’iniziativa punta a offrire soluzioni abitative a chi ne ha maggiore bisogno, contribuendo alla crescita del comune e al rafforzamento del legame tra la popolazione e il territorio. La realizzazione di questi alloggi è vista come un’opportunità per incentivare la permanenza e il ritorno delle famiglie nel centro storico di Pollina, al fine di contrastare il progressivo spopolamento che ha interessato molte aree interne della Sicilia.

Il progetto di recupero degli alloggi popolari a Pollina rappresenta un esempio di perseveranza e lungimiranza amministrativa. Non solo risponde a un bisogno sociale, ma offre anche una nuova speranza per la rinascita del centro storico. Con l’avvio dei lavori, Pollina si prepara a rinnovare il suo volto, rafforzando al contempo il senso di comunità e di appartenenza dei suoi cittadini. I prossimi mesi saranno cruciali per monitorare i progressi del cantiere e per valutare l’efficacia di questa iniziativa, che potrebbe fungere da modello per altre realtà siciliane in difficoltà.