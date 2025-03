Raccontami una donna: intrecci di musica e trame. Storie di donne di Cefalù

Raccontami una donna: Intrecci di musica e trame

L’Associazione Culturale Musicale S. Cecilia APS, Presidente Cinzia Matassa (nella foto) prosegue il suo impegno nella valorizzazione delle figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nella cultura del nostro territorio.

Il progetto Raccontami una donna, nato nel 2023, si propone come un momento di riflessione e di condivisione, un ponte tra le generazioni per riscoprire e celebrare le donne che, con talento e passione, hanno arricchito Cefalù e la Sicilia. Nella prima edizione abbiamo dato voce a figure emblematiche come Rosa Balistreri, Angela Di Francesca, Maria Elisa Di Fatta e Valeria Cortina, narrando le loro storie attraverso musica, danza e testimonianze.

Quest’anno, con rinnovato entusiasmo, renderanno omaggio a una donna cefaludese che, nonostante il trascorrere del tempo, continua a rappresentare un’eccellenza nell’arte dell’intreccio dei filati, del ricamo e della tessitura. La professoressa Tilde Coco è un’artista straordinaria, le cui creazioni – dagli abiti più raffinati e originali alle spettacolari maschere in gommapiuma e ai costumi di Carnevale – raccontano una storia di passione e maestria artigianale.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che quest’anno segue di pochi giorni la festività del Carnevale, desideriamo celebrare la sua arte e il suo talento con una serata speciale. Attraverso momenti di musica, danza e una narrazione che ripercorrerà la sua biografia e il suo percorso artistico, vogliamo rendere omaggio a una donna il cui operato continua a ispirare e incantare.

L’evento si svolgerà nel Teatro “S. Cicero” per la serata di domenica 16 marzo 2025, affinché la bellezza della sua cornice possa esaltare al meglio il nostro tributo.