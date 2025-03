Il cammino dello Zannella Basket nella Divisione Regionale 1: analisi della prima fase

Con la conclusione della prima fase della Divisione Regionale 1, lo Zannella Basket chiude con 14 punti, piazzandosi al quinto posto in classifica. Un percorso altalenante quello della formazione, con vittorie importanti e qualche sconfitta di troppo che ha compromesso un piazzamento migliore. Ecco un’analisi delle singole partite e delle prestazioni più rilevanti.

Le partite dello Zannella Basket

1ª Giornata – Vittoria convincente su Patti Basket (69-58)

Buona la prima per lo Zannella Basket, che supera il Patti Basket con un’ottima prova difensiva e un attacco equilibrato. Dopo un primo tempo combattuto, la squadra ha preso il largo nel terzo quarto, chiudendo la gara con sicurezza.

2ª Giornata – Sconfitta contro Panormus (71-77)

Una gara equilibrata fino all’ultimo quarto, dove lo Zannella ha ceduto sotto la pressione avversaria. Nonostante un buon primo tempo, la scarsa precisione al tiro nell’ultima frazione ha condannato la squadra alla prima sconfitta stagionale.

3ª Giornata – Riscatto contro il Green Basket (68-61)

Prestazione solida, con una difesa che ha contenuto gli attacchi avversari nei momenti cruciali. Lo Zannella Basket ha trovato buone soluzioni in attacco, soprattutto nel secondo tempo.

4ª Giornata – Sconfitta di misura con Cefalù (84-88)

Una delle partite più combattute, con continui ribaltamenti di fronte. Lo Zannella ha tenuto testa a Cefalù fino agli ultimi minuti, ma alcuni errori difensivi hanno permesso agli avversari di chiudere il match in vantaggio.

5ª Giornata – Ko contro la Virtus Trapani (58-71)

Una partita difficile contro una delle migliori squadre del torneo. Lo Zannella ha faticato a trovare il canestro e ha subito la fisicità avversaria, in particolare nel secondo tempo.

6ª Giornata – Vittoria convincente contro Ribera (79-66)

Ottima prova del collettivo, con una difesa attenta e un attacco efficace. Ribera ha provato a rientrare nel terzo quarto, ma lo Zannella ha mantenuto il controllo della partita.

7ª Giornata – Sconfitta beffarda con Barcellona (82-84)

Una delle gare più equilibrate della stagione. Lo Zannella ha giocato un’ottima partita ma ha pagato alcune disattenzioni nei secondi finali, concedendo il canestro decisivo agli avversari.

8ª Giornata – Vittoria netta contro Multimedica Erice (80-63)

Grande prova di forza della squadra, che ha dominato dall’inizio alla fine. Un successo che ha ridato fiducia dopo la sconfitta precedente.

9ª Giornata – Pesante sconfitta contro Ribera (57-88)

Una giornata no per lo Zannella, che non è mai entrato in partita contro la capolista. Difesa troppo permissiva e attacco poco efficace.

10ª Giornata – Ultima gara con sconfitta contro Barcellona (77-86)

Un match combattuto fino alla fine, ma che ha visto lo Zannella cedere sotto la spinta degli avversari nel quarto periodo.

Classifica semplificata

Posizione Squadra Punti 1 Ribera Knights Basketball 26 2 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 26 3 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 22 4 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 18 5 ASD Zannella Basket 14 6 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 14 7 GREEN BASKET 99 12 8 PATTI BASKET 8 9 Multimedica Basket Erice 4

Analisi finale e prospettive per la seconda fase

Il Zannella Basket ha mostrato sprazzi di ottimo gioco, ma anche alcune lacune che hanno inciso sui risultati finali. La squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti, ma deve migliorare la gestione dei finali di gara e la costanza di rendimento. In vista della seconda fase, sarà fondamentale ottenere vittorie contro le dirette concorrenti per migliorare la posizione in classifica e puntare ai playoff.