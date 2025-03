La Bacheca del Riuso: un’iniziativa innovativa per Cefalù

A Cefalù nasce un’importante iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla condivisione: la Bacheca del Riuso, una nuova sezione dell’APP Ufficiale del Comune che consente ai cittadini di donare e trovare oggetti ancora in buono stato. Questa iniziativa, fortemente sostenuta dall’Amministrazione comunale, mira a promuovere il riutilizzo, ridurre gli sprechi e rafforzare il senso di comunità tra i cittadini.

Un modo semplice e sicuro per donare e ricevere oggetti

La Bacheca del Riuso, integrata nella sezione “Differenziata” dell’APP comunale, offre un sistema intuitivo per scambiare oggetti in modo facile e sicuro. Attraverso pochi semplici passaggi, ogni cittadino può contribuire a dare una seconda vita a beni che non utilizza più:

Donare oggetti in buono stato : basta compilare un modulo con una foto, una descrizione e il punto di ritiro.

: basta compilare un modulo con una foto, una descrizione e il punto di ritiro. Sfogliare gli oggetti disponibili : gli utenti possono navigare tra diverse categorie, come abbigliamento, elettronica, libri, mobili e molto altro.

: gli utenti possono navigare tra diverse categorie, come abbigliamento, elettronica, libri, mobili e molto altro. Contattare il donatore in sicurezza: la piattaforma è verificata e garantisce uno scambio affidabile tra cittadini.

Un’iniziativa per l’ambiente e la comunità

L’importanza di questa innovazione risiede nei benefici concreti che porta alla città e ai suoi abitanti:

Riduzione degli sprechi : dare nuova vita agli oggetti significa contribuire attivamente alla lotta contro lo spreco.

: dare nuova vita agli oggetti significa contribuire attivamente alla lotta contro lo spreco. Tutela ambientale : il riutilizzo è una pratica essenziale per la sostenibilità e la riduzione dei rifiuti.

: il riutilizzo è una pratica essenziale per la sostenibilità e la riduzione dei rifiuti. Rafforzamento del senso di comunità: la condivisione favorisce la solidarietà e il legame tra i cittadini.

Pieno sostegno all’iniziativa dall’Amministrazione comunale che così sottolinea l’importanza di un cambiamento culturale che valorizzi la circolarità e la collaborazione tra cittadini: La Bacheca del Riuso rappresenta un passo avanti nella nostra visione di una Cefalù più sostenibile e solidale. Invito tutti i cittadini a sfruttare questa opportunità e a contribuire a un futuro più verde e partecipativo.

Scaricare l’APP del Comune di Cefalù è il primo passo per accedere alla Bacheca del Riuso e iniziare subito a donare e ricevere oggetti utili.

Scarica l’APP e partecipa attivamente al cambiamento: https://cefalu.comune.digital/download/