Cefalù Basket: Un Cammino da Protagonista Verso la Seconda Fase

La prima fase della Divisione Regionale 1 si è conclusa, e il Basket Cefalù 1972 A.S.D. ha confermato il proprio valore con un percorso solido che lo ha portato al terzo posto in classifica con 22 punti. La squadra si è dimostrata competitiva, ottenendo vittorie importanti e offrendo prestazioni di alto livello, spesso trascinata da individualità decisive. Analizziamo il cammino della formazione cefaludese nel girone di qualificazione, con un focus su partite chiave, prestazioni dei singoli e trend emergenti in vista della seconda fase.

Le Partite Chiave e le Prestazioni dei Giocatori

1^ Giornata (20 ottobre 2024)

Basket Cefalù 81 – 78 Pallacanestro Barcellona

Ottima partenza per Cefalù, che vince con un margine ristretto contro una delle squadre più attrezzate del torneo. La squadra ha mostrato carattere nei momenti decisivi, riuscendo a mantenere il vantaggio grazie a una buona gestione del finale.

2^ Giornata (27 ottobre 2024)

Ribera Knights Basketball 92 – 74 Basket Cefalù

Prima sconfitta per i cefaludesi contro un Ribera in grande spolvero. La partita ha evidenziato qualche difficoltà difensiva, soprattutto nella gestione del terzo quarto, che ha visto Ribera allungare il vantaggio.

3^ Giornata (3 novembre 2024)

Basket Cefalù 90 – 59 Patti Basket

Vittoria netta per Cefalù, che domina sin dalle prime battute e non lascia scampo agli avversari. Partita mai in discussione, con una prestazione corale e un attacco prolifico.

4^ Giornata (10 novembre 2024)

Zannella Basket 84 – 88 Basket Cefalù

Altro successo fondamentale in trasferta. Cefalù ha saputo resistere alla pressione della Zannella, trovando punti pesanti nei momenti chiave e sfruttando al meglio le transizioni offensive.

5^ Giornata (17 novembre 2024)

Basket Cefalù 96 – 67 Green Basket 99

Prestazione dominante con un attacco fluido e una difesa ben organizzata. Questa vittoria ha consolidato il posizionamento in classifica e ha mostrato la profondità del roster.

6^ Giornata (24 novembre 2024)

Panormus 76 – 94 Basket Cefalù

Cefalù conferma il suo buon momento con un’altra affermazione in trasferta, mostrando un ottimo equilibrio tra gioco interno ed esterno.

7^ Giornata (1 dicembre 2024)

Basket Cefalù 82 – 76 Virtus Trapani

Partita molto combattuta contro una delle migliori squadre del torneo. Cefalù ha saputo gestire i ritmi, portando a casa un successo prezioso.

8^ Giornata (8 dicembre 2024)

Basket Cefalù 96 – 75 Multimedica Basket Erice

Vittoria senza storia, con un attacco esplosivo e una difesa solida.

9^ Giornata (15 dicembre 2024)

Pallacanestro Barcellona 76 – 68 Basket Cefalù

Sconfitta in trasferta che rallenta il cammino di Cefalù, evidenziando qualche difficoltà nel chiudere le partite lontano da casa.

1^ Giornata di ritorno (22 dicembre 2024)

Basket Cefalù 74 – 82 Ribera Knights

Ancora una sconfitta contro Ribera, che si conferma un avversario ostico.

3^ Giornata di ritorno (19 gennaio 2025)

Patti Basket 65 – 91 Basket Cefalù

Successo schiacciante, con un attacco che gira alla perfezione.

7^ Giornata di ritorno (16 febbraio 2025)

Virtus Trapani 65 – 70 Basket Cefalù

Vittoria dal peso specifico elevato in trasferta.

8^ Giornata di ritorno (23 febbraio 2025)

Multimedica Erice 85 – 89 Basket Cefalù

Altra vittoria sudata, ma meritata.

Classifica Finale della Prima Fase

Pos. Squadra Punti 1 Ribera Knights Basketball 26 2 POL. DIL. Virtus Trapani 26 3 Basket Cefalù 1972 A.S.D. 22 4 A.S.D. Pallacanestro Barcellona 18 5 ASD Zannella Basket 14 6 A.S.D. Panormus C.F.G. 14 7 Green Basket 99 12 8 Patti Basket 8 9 Multimedica Basket Erice 4

Conclusioni e Prospettive per la Seconda Fase

Basket Cefalù ha chiuso al terzo posto, garantendosi una buona posizione in vista della seconda fase. La squadra ha dimostrato di poter competere con le migliori, ma dovrà migliorare nella gestione delle trasferte e nella continuità difensiva. Con Ribera e Virtus Trapani a guidare la classifica, il margine di errore si riduce: servirà un ulteriore salto di qualità per puntare in alto.

Il cammino di Cefalù è stato segnato da prestazioni individuali notevoli, con diversi giocatori capaci di emergere nei momenti decisivi. Se la squadra saprà mantenere alta l’intensità, potrà essere una seria candidata alla fase successiva.