Calcio, Mirko Vucinic al club Juve di Campofelice di Roccella

Mirko Vucinic sarà il protagonista di una giornata dedicata agli amanti del calcio a Campofelice di Roccella, nel Palermitano. Venerdì 11 aprile 2025 l’ex attaccante montenegrino incontrerà tifosi e appassionati allo Juventus Official Fan Club “Alessandro Del Piero”.

Vucinic ha indossato la maglia bianconera dal 2011 al 2014, totalizzando 96 presenze e 26 reti. Con la Juventus ha vinto tre scudetti e per due volte la Supercoppa italiana.

Dopo l’inaugurazione ufficiale, ad aprile dell’anno scorso con Alessio Tacchinardi, prosegue l’impegno del club bianconero che nel frattempo è cresciuto in termini di iscritti e impegno sociale.

“Con Mirko Vucinic parleremo della sua carriera, di aneddoti e curiosità sull’esperienza in bianconero, ma anche del calcio di oggi, tra sfide e cambiamenti. Un appuntamento da non perdere non solo per i tifosi juventini, ma per tutti gli sportivi”, afferma Marco Amato, presidente dello JOFC di Campofelice di Roccella.

L’incontrò si terrà alle 17.30 presso la sede del club in Viale della Provincia 58. A seguire una cena con i tifosi e un momento dedicato a fotografie e autografi.

Juventus Official Fan Club

Campofelice di Roccella (PA)

Info: 3274445879