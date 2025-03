Allerta Meteo a Cefalù: Venti Forti Previsti per Venerdì 14 Marzo

Il Comune di Cefalù ha diramato un avviso alla popolazione in merito alle condizioni meteorologiche previste per la giornata di venerdì 14 marzo. Secondo le previsioni, si attendono venti da moderati a forti provenienti dai quadranti meridionali.

A causa di queste condizioni, si richiama l’attenzione dei cittadini sull’assoluto divieto di accensione di fuochi, in quanto il forte vento potrebbe favorire lo sviluppo di incendi. Inoltre, si invita la popolazione a prestare la massima prudenza negli spostamenti e a mantenere una distanza di sicurezza da eventuali situazioni di pericolo causate dalle raffiche di vento.

L’amministrazione comunale raccomanda a tutti di attenersi alle indicazioni per garantire la sicurezza personale e quella dell’intera comunità.

La Previsione per venerdì, 14 marzo

Il Meteo a Cefalù e le temperature

A Cefalù domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3749m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento. (Da Meteo 3B),