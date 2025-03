A Cefalù sarà presentata la prima comunità energetica rinnovabile

L’appuntamento è il 20 marzo nella Sala delle Capriate del Comune di Cefalù.

Presenta il progetto l’Ing. Nicola Barbalace, esperto in gestione dell’energia.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: Un Modello di Sostenibilità e Autoconsumo

Introduzione Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano una nuova frontiera nel settore energetico, favorendo la produzione, il consumo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a livello locale. Questo modello permette di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, migliorare l’efficienza energetica e promuovere la sostenibilità ambientale ed economica.

Definizione e Funzionamento Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono associazioni tra cittadini, imprese, enti locali e altri soggetti che collaborano per produrre, consumare e gestire energia rinnovabile in maniera condivisa. Il loro funzionamento si basa sull’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o biomasse per generare energia pulita e distribuirla tra i membri della comunità.

Benefici delle CER

Sostenibilità Ambientale: Le CER riducono le emissioni di CO₂ e limitano l’impatto ambientale grazie all’uso di fonti energetiche rinnovabili. Risparmio Economico: L’autoconsumo consente una riduzione dei costi energetici per i membri della comunità. Indipendenza Energetica: Le comunità energetiche riducono la dipendenza dalla rete elettrica nazionale e dai fornitori tradizionali. Innovazione e Sviluppo Locale: La creazione di CER favorisce l’occupazione e lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore energetico.

Normativa e Incentivi L’Unione Europea ha promosso le Comunità Energetiche attraverso il pacchetto “Clean Energy for All Europeans”, mentre in Italia il Decreto Legislativo 199/2021 ha recepito la direttiva UE, favorendo la nascita di CER con incentivi e agevolazioni fiscali. Gli impianti di produzione di energia rinnovabile all’interno delle CER possono beneficiare di tariffe agevolate e contributi per l’installazione.

Conclusione Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un modello innovativo per la produzione e la condivisione dell’energia, con benefici economici, ambientali e sociali. Incentivare la loro diffusione significa promuovere un futuro più sostenibile, resiliente e partecipativo nel settore energetico.