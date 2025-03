Divisione Regionale 1 – Seconda Fase: attesa per il Basket Cefalù 1972

Divisione Regionale 1 – Seconda Fase: Zannella parte con una sconfitta, attesa per il Basket Cefalù 1972

La seconda fase della Divisione Regionale 1 – Orologio Ovest è iniziata con una sconfitta per la ASD Zannella Basket, che ha ceduto in casa alla A.S.D. Panormus C.F.G. con il punteggio di 69-77. La partita, disputata il 9 marzo, ha visto la formazione palermitana imporsi grazie a una maggiore efficacia offensiva e a una solida prestazione difensiva, mettendo in difficoltà i padroni di casa.

Basket Cefalù 1972 atteso alla prova del nove

Grande attesa per la seconda giornata della fase Orologio, in cui il Basket Cefalù 1972 A.S.D. affronterà la A.S.D. Pallacanestro Barcellona. Il match si disputerà il 16 marzo alle ore 18:00 al PalaTricoli di Cefalù. La squadra di casa ha chiuso la prima fase con un ottimo bilancio di 11 vittorie e 5 sconfitte, mettendo in evidenza un attacco prolifico con 1361 punti segnati (miglior attacco del campionato). Tuttavia, la Pallacanestro Barcellona, non sarà un avversario semplice, avendo chiuso la prima fase con un record positivo di 9 vittorie e 7 sconfitte. Il confronto si preannuncia equilibrato e decisivo per le ambizioni delle due squadre.

Le altre partite della seconda giornata

Oltre al match di Cefalù, il programma della seconda giornata prevede altri due incontri. Il Ribera Knights Basketball, capolista a pari punti con la Virtus Trapani (nella prima fase 26 punti, 13 vittorie e 3 sconfitte), affronterà in casa la POL. DIL. Virtus Trapani in uno scontro al vertice che potrebbe delineare le gerarchie della seconda fase. Il match si giocherà il 16 marzo alle ore 19:00 presso il Palazzetto Comunale di Ribera.

Infine, il Green Basket 99 ospiterà il Patti Basket al PalaMangano di Palermo. Il Green Basket 99 cerca riscatto contro un Patti Basket fanalino di coda con soli 8 punti.

Classifica prima fase per una migliore valutazione delle forze in campo (09/03/25) :

Ribera Knights Basketball – 26 punti (13V – 3P) POL. DIL. Virtus Trapani – 26 punti (13V – 3P) Basket Cefalù 1972 A.S.D. – 22 punti (11V – 5P) A.S.D. Pallacanestro Barcellona – 18 punti (9V – 7P) ASD Zannella Basket – 14 punti (7V – 9P) A.S.D. Panormus C.F.G. – 14 punti (7V – 9P) Green Basket 99 – 12 punti (6V – 10P) Patti Basket – 8 punti (4V – 12P) Multimedica Basket Erice – 4 punti (2V – 14P)

La corsa per la fase successiva entra nel vivo, con il Basket Cefalù 1972 chiamato a confermare le ottime prestazioni della prima fase e le squadre di vertice pronte a contendersi il primato.