La SpaceX Crew-10 della NASA raggiunge l’orbita

Gli astronauti della NASA Anne McClain, comandante, e Nichole Ayers, pilota, specialisti di missione, l’astronauta della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Takuya Onishi e il cosmonauta della Roscosmos Kirill Peskov, e la loro navicella spaziale SpaceX Dragon hanno raggiunto l’orbita e il cono anteriore si è aperto.

L’equipaggio impiegherà circa le successive 28,5 ore per raggiungere e attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale.

Una volta raggiunto il laboratorio orbitante, l’equipaggio appena arrivato si unirà alla SpaceX Crew-9 della NASA, che li familiarizzerà con la scienza in corso e con il lavoro di manutenzione della stazione, che supporta una transizione sicura delle operazioni a bordo della stazione spaziale. Dopo un breve passaggio di consegne e in base alle condizioni meteorologiche in sospeso, gli astronauti della NASA della Crew-9 Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore, insieme al cosmonauta della Roscosmos Aleksandr Gorbunov saliranno a bordo di una navicella spaziale SpaceX, si staccheranno dalla stazione e ammareranno al largo della costa della Florida.

Una conferenza stampa post-lancio si terrà alle 20:30 EDT presso il Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida con i seguenti partecipanti:

Ken Bowersox, amministratore associato, Space Operations Mission Directorate della NASA

Steve Stich, responsabile del programma Commercial Crew, NASA Kennedy

Dina Contella, vice responsabile, Programma Stazione Spaziale Internazionale, NASA Johnson

Sarah Walker, direttrice, Dragon Mission Management, SpaceX

Mayumi Matsuura, vicepresidente e direttore generale, Human Spaceflight Technology Directorate, JAXA

La NASA trasmetterà la conferenza stampa post-lancio su NASA+ . Scopri come guardare i contenuti della NASA attraverso una varietà di piattaforme, inclusi i social media.