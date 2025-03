Cefalù: presto un bando per l’uso dello Stadio Santa Barbara per gli allenamenti

Il Comune di Cefalù annuncia un’importante novità per il mondo dello sport locale: il rettangolo di gioco dello Stadio Santa Barbara è stato ufficialmente omologato e, a breve, verrà emanato un bando pubblico rivolto alle società sportive.

L’iniziativa permetterà alle squadre di utilizzare l’impianto esclusivamente per le sessioni di allenamento, rappresentando così un significativo passo avanti per lo sport cittadino, in particolare per il calcio.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questa decisione, che mira a valorizzare l’impianto e offrire alle realtà sportive locali un’opportunità concreta per migliorare la loro preparazione atletica. Maggiori dettagli sul bando e le modalità di partecipazione saranno resi noti nei prossimi giorni.