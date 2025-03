Lando Norris trionfa nel Gran Premio d’Australia: male le Ferrari

Lando Norris trionfa nel Gran Premio d’Australia: prima vittoria della McLaren nel Mondiale 2025

Il Mondiale di Formula 1 2025 ha preso ufficialmente il via con il Gran Premio d’Australia, disputato sul circuito di Albert Park a Melbourne. La gara, caratterizzata da condizioni meteorologiche difficili con pioggia battente e forti raffiche di vento, ha visto il trionfo della McLaren di Lando Norris. Il pilota britannico ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, inaugurando nel migliore dei modi il nuovo campionato.

Il podio e le posizioni di vertice

Alle spalle di Norris si è piazzata la Red Bull di Max Verstappen, che ha chiuso la gara in seconda posizione, seguito dalla Mercedes di George Russell, terzo al traguardo. La Williams di Alexander Albon ha sorpreso tutti con un’ottima prestazione, terminando in quarta posizione, davanti alla Mercedes del pilota italiano Kimi Antonelli, quinto. Sesta posizione per l’Aston Martin di Lance Stroll, seguita dalla Sauber di Nico Hülkenberg.

Le Ferrari in difficoltà

Gara complicata per la Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso solo in ottava posizione, mentre Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo al decimo posto. Tra le due Rosse si è inserita la McLaren di Oscar Piastri, nono, che è riuscito a superare Hamilton nelle ultime curve, conquistando punti importanti per la scuderia britannica.

Una partenza caotica e l’intervento della safety car

La gara ha preso il via con Norris al comando davanti a Verstappen, mentre Leclerc ha avuto un ottimo spunto, risalendo dalla settima alla quinta posizione. Hamilton, invece, ha mantenuto l’ottava piazza conquistata in qualifica.

Tuttavia, il Gran Premio ha subito una sospensione quasi immediata a causa di un incidente che ha coinvolto Jack Doohan, finito a muro con la sua Alpine, e la Williams dell’ex ferrarista Carlos Sainz. L’episodio ha costretto la direzione gara a far entrare la safety car per ben otto giri, neutralizzando la corsa fino alla rimozione delle vetture incidentate.

Alla ripartenza, sempre con pista bagnata, Norris ha mantenuto la leadership della gara, seguito da Verstappen e Russell. Leclerc si è attestato in quinta posizione, mentre Hamilton ha faticato a risalire, restando in ottava piazza per gran parte della corsa.

Un Mondiale che si preannuncia combattuto

Con questa vittoria, Lando Norris e la McLaren si candidano a essere protagonisti del Mondiale 2025, mettendo in discussione il dominio recente della Red Bull. Il prossimo appuntamento sarà determinante per capire gli equilibri della stagione e vedere se Ferrari e Mercedes riusciranno a colmare il gap con i primi della classe.