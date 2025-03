Marzo mese ideale per l’astrofotografia. Prime immagini anche da Cefalù (foto)

Marzo mese ideale per l’astrofotografia. Prime immagini anche da Cefalù. E tanti appassionati esperti si cimenteranno nella Maratona Messier 2025, ovvero il tentativo di osservare tutte le 110 Galassie del Catalogo redatto dall’Astrofisico Charles Messier (1730–1817) in una notte. Ma non preoccupatevi, comprendiamo che non è impresa facile. Senza idoneo punto di osservazione e strumentazione adeguata.

Per tante galassie però basta un binocolo … altre anche ad occhio nudo in luoghi bui …

Gli esperti useranno telescopi anche motorizzati e fotocamere particolari …

Il fascino di osservare miliardi di stelle in una Galassia a milioni di anni luce è davvero grande …



Per chi invece vuole fotografare solo qualche Galassia.

Anche non costose apparecchiature fotografiche permettono ottimi risultati.

Fondamentali per un principiante, un astroinseguitore, che permette di inseguire un oggetto celeste senza essere influenzati dalla rotazione terrestre.

Le fotocamere tradizionali sono spesso presenti nelle attrezzature per astrofotografia principianti. Parliamo delle reflex DSLR e Mirrorless (rimandiamo ad altra sede le problematiche legate ai filtri anti-IR delle fotocamere tradizionali e al raffreddamento della camera).

Obiettivi luminosi a vostra scelta … E un treppiedi molto solido. Equipaggiamento, cibo e bevande per notte fredda all’aperto (chiedete ad esperti escursionisti eventualmente).

Se in ambiente con inquinamento luminoso, si consigliano i filtri a banda larga per astrofotografia come tipo L-Pro e i CLS. Chiedete sempre in un negozio specializzato.

Abbiamo sintetizzato al massimo, ma esistono tantissimi siti specializzati di astrofotografia e mappe stellari.

Gli esperti astrofotografi sanno già cosa occorre.

Intanto, per fornire alcuni esempi, e considerato il cielo coperto per tante serate, in un momento di cielo limpido le prima immagini astronomiche da Cefalù. Ogni foto è realizzata unendo una serie di fotografie. Per ragioni di tempo, solo poche decine di scatti per ogni foto. In genere si usano anche migliaia di scatti per ogni immagine.

Sotto, alcuni scatti realizzati da Cefalù.