Murialdo Aido Cefalù vince contro Libertas Termini: e ora si guarda ai play off difficili da raggiungere.

In un match combattuto e avvincente, la Murialdo Aido Cefalù si impone sulla Libertas Termini con il punteggio di 47-37. La partita ha visto il debutto di alcuni giocatori e il ritorno di volti noti, dando vita a una sfida entusiasmante.



Libertas Termini 37

Murialdo Aido Cefalù 47

Libertas Termini: Mistretta 10, Calcarella 2, Tarantino 3, La Bua ,Piazzapalomo 5, Passa fiume 6, Pirrone 2, La Mendola 7, Scimeca, Paia 2. All. Scimeca

Murialdo Aido Cefalù: Curto 2, Arati 3 Spinosa, Bambill 2, Mauricio 2,

Serio 4, Rigatuso 5, Mogavero 2, Cesare 6, Failla, Fiduccia 7, Gallo. 16,All. De Lise

Un successo collettivo per Murialdo Aido Cefalù

Il coach Francesco De Lise ha elogiato la squadra per l’ottima prestazione corale, sottolineando l’importanza del gioco di squadra e della solidità sotto canestro. L’incontro ha rappresentato anche un momento speciale per il debutto di Curto e il ritorno in campo di Peppe Mogavero, che ha ripreso a giocare dopo un’intensa fase di allenamenti.

Inoltre, la presenza di Carlos Gallo ha riportato esperienza e leadership in squadra, dando maggiore equilibrio al gruppo. Un match che ha visto in campo non solo atleti, ma anche professionisti di vari settori, come dottori, fisioterapisti e notai, dimostrando la passione per il basket al di là degli impegni lavorativi.

Un bel momento di sport, che ha coinvolto anche i ragazzi della Libertas Termini, allenati da Scimeca, ex tecnico di squadre femminili di Serie A. Nonostante la sconfitta, il team ha mostrato grinta e determinazione, dimostrando di poter competere con avversari di livello.

La stagione continua con entusiasmo e la Murialdo Aido Cefalù può guardare avanti con fiducia, consapevole della forza del proprio collettivo.

Analisi delle prestazioni individuali

Libertas Termini:

Mistretta (10 punti) : Miglior realizzatore della squadra, ha dato un importante contributo in fase offensiva.

: Miglior realizzatore della squadra, ha dato un importante contributo in fase offensiva. Piazzapalomo (5 punti) e Passafiume (6 punti) : Hanno garantito solidità e dinamismo, cercando di tenere alta la competitività del team.

e : Hanno garantito solidità e dinamismo, cercando di tenere alta la competitività del team. La Mendola (7 punti) : Prestazione positiva, con una buona presenza sotto canestro.

: Prestazione positiva, con una buona presenza sotto canestro. Tarantino (3 punti), Calcarella (2 punti), Pirrone (2 punti), Paia (2 punti) : Hanno aggiunto punti importanti ma senza riuscire a invertire le sorti dell’incontro.

: Hanno aggiunto punti importanti ma senza riuscire a invertire le sorti dell’incontro. La Bua e Scimeca: Pur senza punti all’attivo, hanno dato un apporto in termini di difesa e gioco di squadra.

Murialdo Aido Cefalù: