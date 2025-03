L’imprenditore che ha trasformato il sapore in emozione: Paolo Guercio

Paolo Guercio, conosciuto soprattutto per il suo spirito imprenditoriale e la sua passione per la gastronomia, è una figura di riferimento a Cefalù e nel panorama siciliano. Nato il 26 marzo 1939 a Cefalù e scomparso l’8 agosto 2019, Paolo è il fondatore e il cuore pulsante di attività storiche come il “Gran Bar dei Normanni” e il locale “Surf Side”. Con la sua creatività e intuizione, trasforma la tradizione gastronomica locale, dando vita a un’offerta che spazia dalla pasticceria alle gelaterie, alla ristorazione di qualità, diventando un punto di ritrovo per giovani, famiglie e turisti. La sua capacità di reinventarsi e il suo impegno nell’amministrare le sue attività con dedizione lasciano un’impronta indelebile nella sua comunità.

La sua infanzia e adolescenza trascorrono in un momento storico caratterizzato dal dopoguerra e da un’Italia che sta cercando di ricostruirsi, sia materialmente che culturalmente. Cefalù, la sua città natale, è una località in cui le tradizioni siciliane sono fortemente radicate, ma che sta iniziando ad adattarsi alle sfide della modernità. In quegli anni, la Sicilia vive una lenta ma continua trasformazione economica e sociale, in cui la tradizione agricola e commerciale comincia a lasciare spazio a nuove attività legate al turismo e alla ristorazione, settori in forte espansione, specialmente lungo la costa.

Infanzia e famiglia

Paolo proviene da una famiglia di grande dedizione al lavoro e alla famiglia. Suo padre, Nino, gestisce un negozio di generi alimentari e successivamente trasforma un locale in un bar, pasticceria e gelateria che diventa un punto di riferimento nella città. La madre, Angela Ranzino, contribuisce a creare un ambiente familiare solido e accogliente. I genitori, con la loro dedizione e il loro impegno, trasmettono ai figli un’educazione fondata su valori di onestà, rispetto e senso del dovere. Anche se Paolo ha sempre la libertà di scegliere la propria strada professionale, i consigli saggi dei genitori lo guidano nella sua crescita. La sua formazione scolastica è segnata da un episodio significativo: dopo un diverbio con un professore, abbandona il liceo, ma nonostante questo, continua a perseguire i suoi obiettivi con determinazione, diplomandosi successivamente in un istituto privato. È proprio in questi anni che inizia a sviluppare la sua passione per il lavoro e per l’impegno verso la comunità. La sua prima esperienza lavorativa importante, legata alla segnaletica per il Comune di Cefalù, dimostra la sua dedizione e il suo senso di responsabilità.

La sua infanzia si svolge in un ambiente familiare che lo segna profondamente e che contribuisce a plasmare la sua personalità e la sua futura carriera. La sua famiglia, radicata nel piccolo centro di Cefalù, vive un’intensa vita comunitaria, dove il valore del lavoro e della famiglia sono pilastri fondamentali. Cresciuto in una casa dove la dedizione quotidiana ai doveri è all’ordine del giorno, impara fin da giovane il significato di responsabilità e sacrificio. I suoi genitori sono sempre modelli di lavoro instancabile e di impegno verso gli altri, trasmettendo questi valori ai figli con fermezza e affetto. Sebbene non venga mai imposto un percorso specifico, sente il peso dell’esempio dei suoi genitori, che lo accompagna nelle sue scelte e nelle sue decisioni future.

In famiglia, non solo respira un’atmosfera di rigore e dedizione, ma anche di affetto e sostegno reciproco. La presenza di un padre imprenditore e di una madre fortemente coinvolta nella gestione della casa crea in lui un equilibrio tra lavoro e famiglia che caratterizzerà tutta la sua vita. Il negozio di generi alimentari di suo padre, situato in Corso Ruggero, rappresenta un primo contatto con il mondo del commercio, dove osserva e impara il valore delle relazioni umane, fondamentali nel mondo degli affari. Le ore trascorse insieme ai genitori e l’influenza di un ambiente domestico che valorizza la fiducia reciproca, la gestione oculata delle risorse e l’impegno costante, sono determinanti per lo sviluppo della sua futura carriera imprenditoriale.

Il Gran Bar dei Normanni

Nel maggio del 1968, forte della sua esperienza e della passione per il lavoro, inaugura il “Gran Bar dei Normanni”, un locale che diventa presto un punto di riferimento nella vita sociale di Cefalù. Il bar, che unisce una pasticceria, gelateria e tavola calda, rappresenta il frutto di anni di sacrifici e di una visione innovativa. Con il suo arrivo, il locale non solo diventa una meta irrinunciabile per chi cerca un luogo dove gustare prelibatezze siciliane, ma anche un centro di aggregazione per giovani e adulti. La capacità di creare un’atmosfera accogliente e dinamica lo rende un punto di riferimento per la città e per i turisti che frequentano Cefalù.

La gestione del Bar dei Normanni, tuttavia, non è priva di sfide. La morte prematura di suo padre, Nino, quando ha solo 62 anni, lo costringe a prendere in mano la direzione dell’attività in un momento difficile. Nonostante il dolore, Paolo dimostra una forza straordinaria, riuscendo a trasformare la tragedia in uno stimolo per andare avanti e innovare. La sua visione imprenditoriale, unita a un instancabile spirito di sacrificio, permette al bar di fiorire e diventare un luogo dove si intrecciano storie di amicizia, amore e incontro. Ogni angolo del bar racconta una storia di passione per la gastronomia e di dedizione alla clientela.

Il “Gran Bar dei Normanni” non si limita ad essere solo un punto di ristoro, ma diventa anche un luogo culturale e sociale. Negli anni dal 1969 al 1973, infatti, l’ampio salone del bar ospita la prova il celebre “Processo alla Matricola”, un evento satirico che coinvolge gli universitari di Cefalù. La sala del bar, con la sua atmosfera unica, si trasforma in un palcoscenico dove la critica sociale e politica viene celebrata in modo goliardico e festoso. Una tradizione di molti decenni che vede, la sera del “processo”, Piazza Duomo gremita all’inverosimile. Questo evento, insieme ad altri momenti di aggregazione, rafforza la posizione del bar come centro di cultura e intrattenimento, dove ogni generazione trova spazio per esprimersi e divertirsi.

Una gastronomia di qualità

Paolo si impegna anche a offrire una gastronomia di alta qualità, con piatti tipici siciliani che diventano leggendari. La sua “fiorentina”, la pizza al taglio e le arancine sono apprezzate da clienti che arrivano da tutta la Sicilia e oltre. Le cassate siciliane, preparate con maestria, vengono spedite non solo in Italia ma anche all’estero, raggiungendo addirittura l’America. La gelateria, con creazioni come il “Scemo di guerra”, “Moroscina”, “Moka Marnier” e “Don Lappanio”, diventa famosa tra i turisti e i locali, che riconoscono nella qualità dei suoi prodotti un marchio di eccellenza. Il Bar dei Normanni, grazie alla sua offerta gastronomica e al calore che emana, rimane nel cuore di chi lo frequenta, segnando un’epoca della storia di Cefalù.

L’ultima grande innovazione è l’apertura di una pizzeria che si rivela un vero successo sin dai primi giorni. Determinato a soddisfare i desideri della sua clientela e a sperimentare nuovi abbinamenti di ingredienti, ideò pizze che si distinguono per originalità e qualità. La pizzeria non solo diventa un nuovo punto di riferimento gastronomico a Cefalù, ma rappresenta anche una testimonianza della sua passione per l’eccellenza culinaria e la continua ricerca di innovazione. I clienti si riversano nel locale per gustare queste prelibatezze, apprezzando la cura con cui vengono preparate e il servizio sempre attento e cordiale.

Parallelamente, non trascura l’importanza di arricchire l’offerta complessiva della sua attività. Con il suo spirito intraprendente, si dedica a valorizzare anche gli spazi esterni del suo locale, creando ambienti accoglienti e piacevoli per i clienti. Comprendendo l’importanza di vivere la città in modo più sereno e fruibile, si prodiga per la riqualificazione della villa comunale, che all’epoca versa in stato di abbandono. Con il permesso del Comune, investe tempo e risorse per ristrutturare l’area, rendendola un luogo ideale per le serate estive. Il suo intervento trasforma un angolo trascurato della città in un punto di ritrovo per famiglie, giovani e turisti, dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovare e di curare ogni dettaglio.

Tuttavia, nonostante il grande successo delle sue iniziative, la sua attività in questo contesto esterno alla pizzeria ha una fine brusca. Dopo alcuni anni, il Comune decide di non rinnovargli la concessione del suolo pubblico, giustificando la scelta con la motivazione che l’intervento abbia ridotto lo spazio a disposizione degli anziani per il loro consueto gioco di briscola.

Un locale moderno sul lungomare

Negli anni ’80, Paolo Guercio decide di espandere ulteriormente la sua attività, avviando un nuovo locale sul lungomare di Cefalù, che prende il nome di “Surf Side”. Questo nuovo spazio, moderno e raffinato, rispecchia l’eleganza della città e si adatta perfettamente alle esigenze di una clientela più giovane e dinamica, attratta dalla bellezza del luogo e dalle novità che offre. Il “Surf Side” diventa rapidamente un locale di successo, con una discoteca che si distingue per il suo ambiente elegante, arredato con gusto, e per la sua programmazione musicale che attrae numerosi giovani, ma anche adulti in cerca di divertimento. La combinazione tra serate danzanti, una cucina di qualità e la sua rinomata gelateria rende il locale un punto di riferimento nella vita notturna di Cefalù.

L’intuizione di aprire un locale moderno sul lungomare, dove si possono vivere momenti di svago e socializzazione, rispecchia il suo spirito innovativo e la capacità di anticipare i gusti e le tendenze. Non solo pensa a un’offerta gastronomica variegata, ma mira anche a creare uno spazio che rappresenti un incontro tra il relax della città e l’energia della movida estiva. Il “Surf Side” diventa così un centro di aggregazione, dove non solo si mangia bene, ma si respira anche un’atmosfera di amicizia e divertimento che lo rende unico nella zona.

Paolo, pur essendo un imprenditore di grande successo, non dimentica mai il suo rapporto con i dipendenti, che considera una seconda famiglia. La sua leadership è basata sul rispetto e sulla valorizzazione delle persone che lavorano con lui, e si impegna a garantir loro una formazione di alto livello. Non esita a invitare maestri pasticceri e specialisti per insegnare ai suoi collaboratori le tecniche migliori, affinché ogni piatto e ogni dolce possa soddisfare gli elevati standard di qualità che si prefigge. Questo approccio, che enfatizza la formazione continua e la qualità del lavoro, permette a Paolo di mantenere sempre alti i livelli di eccellenza in tutti i suoi locali.

Gli amici, la famiglia e e la sua passione per il lavoro

Anche durante questi anni di espansione e innovazione, rimane un uomo solare e premuroso. Nonostante gli impegni lavorativi, riesce sempre a trovare il tempo per stare con gli amici e la famiglia, apprezzando la convivialità e la compagnia. Dopo una lunga giornata di lavoro, ama trascorrere le serate con chi gli è più vicino, condividendo risate e racconti. Questo lato affettuoso e la sua capacità di trasmettere gioia e positività a chi gli sta accanto sono tratti distintivi che lo rendono una figura amata e rispettata da tutti coloro che lo conoscono.

Negli ultimi anni della sua vita, nonostante una malattia improvvisa che lo colpisce, trova una forza straordinaria nella sua famiglia, in particolare nei suoi nipoti, che sono il suo grande orgoglio e fonte di gioia. Nonostante le difficoltà che affronta, riesce sempre a trasmettere loro l’importanza della passione, della dedizione e dell’impegno. Ogni momento trascorso insieme ai nipoti è per lui prezioso, un’occasione per insegnare loro valori che hanno sempre guidato la sua vita. Paolo ama profondamente la sua famiglia e si dedica a loro con affetto, cercando sempre di trasmettere quella capacità di reinventarsi e affrontare le difficoltà con determinazione, proprio come ha fatto per tutta la sua vita.

La sua malattia non lo impedisce di continuare a essere un punto di riferimento per chi gli sta vicino. La sua passione per il lavoro e la sua visione imprenditoriale rimangono vive, anche se la sua salute viene meno. Nonostante tutto, continua a dedicarsi alla sua famiglia con lo stesso spirito che ha caratterizzato gli anni di grande successo. La sua presenza rimane una costante fonte di sostegno per i suoi cari, che lo amano e lo rispettano non solo come imprenditore, ma come marito, padre e nonno devoto.

Il ricordo di Paolo Guercio, infatti, rimane indelebile in tutti coloro che lo conoscono. La sua capacità di creare legami affettivi forti e il suo impegno verso la famiglia e la comunità lasciano un’impronta che non svanirà mai. I suoi nipoti, in particolare, portano con sé un’eredità di valori, di passione per il lavoro e di amore incondizionato che ha saputo trasmettere loro, rendendoli consapevoli di quanto la dedizione e l’amore per ciò che si fa possano influenzare positivamente la vita di tutti. La sua figura resta una guida per la sua famiglia, un esempio di tenacia, generosità e lungimiranza che continua a ispirare le generazioni future.