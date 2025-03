Under 16 Femminile di Volley: spettacolo e passione negli ottavi di finale

Under 16 Femminile: Spettacolo e Passione negli Ottavi di Finale

Gli ottavi di finale della seconda fase del campionato Under 16 Femminile hanno regalato emozioni intense e incontri di altissimo livello. Le giovani atlete hanno dato prova di grande talento, determinazione e spirito di squadra, regalando al pubblico sfide entusiasmanti e momenti di pura adrenalina. Ecco i resoconti delle partite disputate (nella foto al Volley Land Volley Palermo).

GSD Don Orione domina contro VPA Azzurra

Risultato: GSD Don Orione – VPA Azzurra 3-0 (25-16, 26-24, 25-10)

La formazione del GSD Don Orione si impone con autorità sulla VPA Azzurra, conquistando una vittoria netta per 3-0. Dopo un primo set ben gestito (25-16), il secondo parziale si rivela più combattuto, con le ospiti che tentano una reazione, ma si arrendono ai vantaggi (26-24). Il terzo set è un dominio assoluto delle padrone di casa, che chiudono rapidamente la pratica con un perentorio 25-10.

Pomaralva si impone su Kunos Cinisi

Risultato: Pomaralva – Kunos Cinisi 3-0 (25-9, 25-23, 25-17)

Pomaralva non lascia spazio a Kunos Cinisi e porta a casa una vittoria senza sbavature. Il primo set è a senso unico (25-9), mentre nel secondo le ospiti provano a rispondere colpo su colpo, cedendo solo nel finale (25-23). Nel terzo set, la superiorità di Pomaralva emerge ancora una volta, chiudendo sul 25-17 e guadagnando così il passaggio del turno.

VPA Gialla travolge ASD Volley Land

Risultato: ASD Volley Land – VPA Gialla 0-3 (14-25, 17-25, 19-25)

Prestazione impeccabile di VPA Gialla, che si impone con un secco 3-0 su ASD Volley Land. Il primo set vede le ospiti partire fortissimo (14-25), per poi mantenere il controllo della gara nei successivi parziali (17-25 e 19-25). Un match senza storia che proietta VPA Gialla verso la fase successiva del torneo.

US Volley Bagheria supera Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0

Risultato: Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 – US Volley Bagheria 1-3 (21-25, 18-25, 25-17, 11-25)

Partita combattuta tra Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 e US Volley Bagheria, con quest’ultima che riesce ad imporsi per 3-1. Dopo un primo set ben giocato e vinto 21-25, le ospiti consolidano il vantaggio nel secondo (18-25). Le padrone di casa tentano la reazione nel terzo set (25-17), ma nel quarto e decisivo parziale US Volley Bagheria riprende il controllo e chiude con un netto 11-25, conquistando il passaggio del turno.

Verso i quarti di finale

Con questi risultati, il tabellone si arricchisce di nuove sfide avvincenti. Le squadre vincitrici continuano il loro cammino verso il titolo, pronte a regalare ancora spettacolo e grandi emozioni. Il torneo entra ora nella sua fase più calda: chi riuscirà a spingersi fino in fondo? Non resta che attendere i prossimi match per scoprirlo.