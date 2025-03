Cefalù celebra il DanteDì con una Lectura Dantis di Gigi Borruso

L’Amministrazione comunale di Cefalù, sempre attenta a promuovere la cultura tra i giovani e a garantire un’offerta formativa di alto livello, partecipa con entusiasmo alle celebrazioni del DanteDì, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta Dante Alighieri. Per l’occasione, gli studenti delle Scuole Superiori della città avranno l’opportunità di assistere a una straordinaria Lectura Dantis tenuta dal celebre attore, regista e drammaturgo Gigi Borruso.

L’evento culturale, intitolato “Dentro a le segrete cose: Gigi Borruso legge Dante”, si terrà martedì 25 marzo, con inizio alle ore 10:00, nella splendida cornice del Teatro Comunale “Salvatore Cicero”. Saranno presenti, oltre a una numerosa rappresentanza degli studenti delle Scuole Superiori, il Sindaco, prof. Daniele Tumminello, l’Assessore all’Istruzione, prof. Antonio Franco, e i Dirigenti Scolastici, prof.ssa Antonella Cancila e prof. Vincenzo Guarneri.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare i giovani alla grande poesia dantesca attraverso l’interpretazione di un artista di grande spessore, capace di rendere vivo e attuale il messaggio del poeta fiorentino. Un evento imperdibile per celebrare la cultura e l’eredità letteraria di Dante Alighieri in un contesto di grande valore artistico ed educativo.