Gran Premio della Cina: Oscar Piastri in Pole Position. Nella notte Hamilton vince la Sprint Race

Gran Premio della Cina: Oscar Piastri in Pole Position, Hamilton e Leclerc in Terza Fila

Shanghai, 22 marzo 2025 – Oscar Piastri firma la sua prima pole position in carriera al termine di una sessione di qualifiche straordinaria per la McLaren. Il pilota australiano ha dominato la pista di Shanghai, stabilendo anche il nuovo record del circuito, precedendo di soli 82 millesimi George Russell su Mercedes. Lando Norris, compagno di squadra di Piastri, scatterà dalla seconda fila con il terzo tempo (+0.152), affiancato dal campione del mondo in carica Max Verstappen (+0.176) su Red Bull.

La terza fila sarà tutta Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc rispettivamente in quinta e sesta posizione. Hamilton, reduce da una straordinaria vittoria nella Sprint Race della mattina davanti allo stesso Piastri e a Verstappen, ha chiuso le qualifiche con un distacco di 286 millesimi dal poleman. Leclerc, invece, si è fermato a 380 millesimi.

Giovani talenti in quarta fila

Alle spalle delle due Ferrari partiranno due giovani promesse: Isack Hadjar, con la VISA Cash App Racing Bulls (+0.438), e Andrea Kimi Antonelli, al volante della Mercedes (+0.462). A completare la top ten, in quinta fila, troviamo Yuki Tsunoda (+0.997) su V-CARB by RB e Alexander Albon (+1.065) con la migliore delle Williams-Mercedes.

Gli esclusi e la griglia dalla sesta fila in poi

Esteban Ocon, primo degli esclusi in Q2, partirà dall’undicesima posizione con la Haas motorizzata Ferrari. Accanto a lui Nico Hülkenberg, autore di un’ottima prestazione con la Sauber, riuscendo a superare il primo taglio e a guadagnare un posto nella sesta fila.

Settima fila interamente Aston Martin con Fernando Alonso e Lance Stroll, seguiti in ottava fila da Carlos Sainz e Pierre Gasly. Lo spagnolo della Ferrari ha incontrato notevoli difficoltà, come già accaduto in Australia, mentre Gasly, con la deludente Alpine, ha chiuso appena davanti al suo compagno di squadra Jack Doohan, diciottesimo in griglia.

A separare i due piloti Alpine c’è Oliver Bearman con la seconda Haas-Ferrari, in diciassettesima posizione. In penultima fila troviamo Gabriel Bortoleto su Sauber e Liam Lawson su Red Bull. Quest’ultimo continua a faticare, evidenziando una preoccupante involuzione rispetto alle ottime prestazioni offerte nella seconda metà della stagione 2023 e nel 2024.

L’attesa ora è tutta per la gara di domani, che promette emozioni e colpi di scena su uno dei circuiti più impegnativi del calendario di Formula 1.



Nell notte italiana, Hamilton vince la Sprint Race, la pria volta per lui e per la Ferrari. Forza Ferrari.