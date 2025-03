Le mani che hanno dato vita: Salvatore Vazzana e i bambini di Cefalù

Salvatore Vazzana, noto da tutti come “Il Dottore Vazzana”, nasce il 14 maggio 1928 a Cefalù. Figlio di Giuseppe Vazzana e Rosaria Cassata, cresce in un contesto familiare che, sebbene non fosse particolarmente agiato, era ricco di valori e principi solidi. La sua figura è diventata, nel corso della sua lunga carriera, un simbolo di dedizione, competenza e umanità nell’ambito medico, e oggi è ricordato come una delle personalità più influenti della medicina cefaludese. La sua morte, avvenuta il 14 febbraio 2017, a 88 anni, segna la fine di un’era per l’ospedale “Giuseppe Giglio” di Cefalù, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera e lasciato un’impronta indelebile. La sua è una storia che va oltre la medicina, poiché il suo impatto si è esteso alla cultura della comunità e alla formazione di numerosi professionisti della salute.

Il contesto storico, sociale e culturale in cui Salvatore Vazzana cresce è quello di un’Italia segnata dai drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale. Cefalù, come molte altre città italiane, è una comunità che vive nell’incertezza e nelle difficoltà economiche causate dalla guerra. Durante gli anni più difficili del conflitto, ancora adolescente, viene mandato a Perugia in un collegio per figli di medici orfani, un’esperienza che, pur nella sua durezza, si rivelerà fondamentale per la sua formazione. La separazione dalla famiglia e il contatto con altri giovani che vivevano realtà simili creano in lui una resilienza che avrebbe poi caratterizzato l’intera sua vita. La Sicilia, in quegli anni, è lontana dai grandi centri medici, e le risorse per la formazione medica sono limitate. Tuttavia, la fame di conoscenza lo spinge a cercare e ad apprendere anche nei luoghi più remoti, sviluppando così una visione della medicina come una missione, in cui la scienza e l’intuito umano si intrecciano per salvare vite.

Il suo cammino verso la medicina è segnato da una formazione solida e da una dedizione che non conosce ostacoli. Si laurea in Medicina e Chirurgia e decide di specializzarsi in Ostetricia e Ginecologia, un campo che gli consente di unire la sua passione per la medicina con la possibilità di fare una differenza concreta nella vita delle persone. Dopo aver conseguito la laurea, presta servizio militare come tenente medico a Udine, un’esperienza che non solo accresce la sua preparazione professionale, ma gli consente anche di sviluppare una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle difficoltà che le persone affrontano in situazioni di emergenza. Al termine del servizio, ritorna a Cefalù, dove inizia a lavorare all’ospedale “Giuseppe Giglio”. Il suo arrivo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia segna l’inizio di un periodo di straordinaria crescita per il reparto, che sotto la sua guida diventa uno dei più prestigiosi della regione. La sua fama cresce rapidamente, grazie alla sua capacità di affrontare anche i casi più complessi con determinazione e competenza, e al suo approccio innovativo nonostante le limitate risorse tecnologiche a disposizione.

Vazzana diventa rapidamente una figura centrale nell’ospedale e nella comunità medica locale. Quando assume la carica di primario e poi di Direttore sanitario dell’ospedale, il reparto di Ostetricia e Ginecologia sotto la sua guida cambia radicalmente. In un periodo in cui la medicina è ancora priva degli strumenti diagnostici che oggi consideriamo essenziali, come ecografi e risonanze magnetiche, Vazzana si distingue per la sua capacità di intuire e diagnosticare condizioni mediche con un approccio che mescola esperienza clinica, intuizione e capacità di osservazione. I suoi colleghi e collaboratori lo ricordano come un medico che non si limitava a prescrivere terapie, ma che cercava di educare i suoi pazienti e colleghi, trasmettendo loro un approccio olistico alla cura della salute. La sua fama cresce non solo a Cefalù, ma in tutta la Sicilia, dove viene riconosciuto come un medico di rara competenza, capace di risolvere anche i casi più difficili e di fornire un’assistenza personalizzata, mettendo sempre al centro il benessere del paziente.

L’impatto di Vazzana sulla sua comunità e sulla professione medica è profondo. Il suo lavoro ha contribuito a migliorare significativamente la qualità della vita delle persone di Cefalù, e il suo approccio umanistico alla medicina ha influenzato le generazioni successive di medici e ostetriche. Molti dei suoi ex allievi e collaboratori lo ricordano come un grande insegnante, una persona che, oltre a insegnare la medicina, trasmetteva anche l’importanza dell’empatia, della pazienza e della comprensione. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia che ha diretto per anni è diventato un esempio di eccellenza, non solo per le sue competenze cliniche, ma anche per l’umanità con cui venivano trattati i pazienti. I suoi successi professionali non erano solo il risultato delle sue abilità mediche, ma anche di un’incredibile capacità di instaurare legami profondi con i pazienti, che si sentivano rassicurati dalla sua presenza discreta ma fermamente rassicurante.

La sua eredità si estende oltre le mura dell’ospedale. La sua influenza sulla comunità di Cefalù è stata enorme. Non solo ha contribuito a migliorare la salute di intere generazioni, ma ha anche svolto un ruolo cruciale nel formare un’intera classe di medici, infermieri e ostetriche. Il suo approccio pratico alla medicina, unito a una visione etica che poneva l’accento sul rapporto umano, è stato un esempio per molti. La sua figura ha ispirato non solo medici, ma anche cittadini, che lo vedevano come un modello di dedizione al bene comune. Le testimonianze di coloro che hanno lavorato con lui parlano di un uomo che sapeva essere rigoroso e preciso nel suo lavoro, ma anche empatico e umano nei momenti di difficoltà.

La personalità di Salvatore Vazzana è stata caratterizzata da una grande discrezione, che non lo ha mai reso una figura pubblica in senso stretto, ma l’ha ugualmente reso una personalità amata e rispettata. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona di profonda intelligenza, con una straordinaria capacità di insegnare. Era un medico che non si limitava mai alla pratica quotidiana, ma che cercava continuamente di migliorarsi e di migliorare il sistema sanitario che aveva a disposizione. Una delle storie più raccontate dai suoi ex colleghi riguarda la sua dedizione: anche nei momenti più difficili, quando i pazienti erano in gravi condizioni, Salvatore rimaneva al suo posto, pronto a intervenire con calma e decisione. Il suo approccio alla medicina, mai affrettato e sempre ponderato, era quello di un medico che metteva al primo posto il benessere del paziente, sacrificando spesso il proprio riposo e le proprie comodità.

Salvatore Vazzana non è stato solo un medico di grande competenza, ma una figura che ha contribuito in modo determinante a migliorare la vita della sua comunità. Il suo lavoro, la sua dedizione e il suo spirito di insegnamento lo hanno reso una figura unica, non solo nel campo della medicina, ma anche nella vita di chi lo ha conosciuto. La sua eredità vive nel cuore della sua città, nel ricordo dei suoi pazienti e nell’impatto che ha avuto sulle generazioni future di medici. La sua morte ha segnato la fine di un’epoca, ma la sua memoria rimane viva, come simbolo di dedizione e passione per la medicina e la vita.