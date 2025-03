Circondato dall’affetto dei suoi cari e illuminato dalla fede in Cristo Crocifisso, Morto e Risorto, ha raggiunto la gloria della Risurrezione

SAPIENZA SALVATORE

Le esequie saranno celebrate lunedì 24 Marzo 2025 alle ore 15:00 presso la Chiesa San Michele Arcangelo di Lascari. La salma arriverà in tarda mattinata di oggi 23 Marzo 2025 presso la

propria abitazione in Contrada Giacometto – Lascari