Pasqua e Pasquetta 2025 a Cefalù: ecco il ristorante consigliato – MENU COMPLETO

Se stai cercando un luogo incantevole in cui trascorrere la tua Pasqua e Pasquetta 2025, Cefalù è la meta ideale. Questa pittoresca città sul mare, grazie alle sue viuzze acciottolate, alle splendide spiagge e al suggestivo Duomo, offre un’atmosfera magica in ogni periodo dell’anno. Proprio qui si trova il Baglio del Falco, il ristorante consigliato per vivere un’esperienza culinaria indimenticabile, con menù completi pronti a conquistare ogni palato.

Perché scegliere Cefalù per Pasqua e Pasquetta

Cefalù è una delle città più affascinanti della Sicilia, capace di unire paesaggi mozzafiato, tradizioni centenarie e una cultura che si percepisce in ogni angolo del centro storico. Dopo una cena speciale, puoi prolungare la serata con:

Una passeggiata romantica tra le vie del borgo, ammirando il Duomo di Cefalù con le sue maestose torri illuminate.

tra le vie del borgo, ammirando il con le sue maestose torri illuminate. Un giro sul Lungomare Giuseppe Giardina, dove il rumore delle onde e la brezza marina creano un’atmosfera unica.

Il Baglio del Falco: la tappa imperdibile

Per chiunque desideri scoprire l’eccellenza gastronomica locale, il Baglio del Falco è una sosta obbligata. Situato in Contrada Vallone di Falco, a Cefalù, questo ristorante-pizzeria unisce la tradizione siciliana a un tocco di creatività. Gli arredi rustici, il camino interno e i tavoli all’aperto immersi nel giardino sotto gli ulivi, regalano un ambiente confortevole e affascinante in qualsiasi stagione.

Baglio del Falco

Indirizzo: Contrada Vallone Di Falco, 90015 Cefalù (PA)

Telefono: 0921 420820

Servizio: Tavoli all’aperto

Menù di Pasqua e Pasquetta 2025: tutte le proposte

1. Pasqua – Carne

Aperitivo di Benvenuto

Panelle e Vol-au-Vent – Bollicine

Antipasto del Baglio

Caponata di melanzane, Crostone di Russello con lardo, Primo sale, Salame Medonita, Pomodori secchi, Burratina

Gnocchi con speck, radicchio e gorgonzola

con speck, radicchio e gorgonzola Costolette di agnello con patate e carciofi al forno

con patate e carciofi al forno Cassata siciliana

Acqua, bibite, caffè, digestivi, vino – €40,00

2. Pasqua – Pesce

Aperitivo di Benvenuto

Panelle e Vol-au-Vent – Bollicine

Antipasto del Baglio

Soppressa di polpo, Salmone affumicato, Baccalà croccante con salsa di senape e miele, Crostone di Russello con alici marinate, Caponata di spada, Cozze scoppiate, Ostrica

Gnocchi con gamberi, carciofi e mandorle

con gamberi, carciofi e mandorle Grigliata mista di pesce

(Ricciola, Mazzancolla, Involtino di spada) con patate e carciofi al forno

Cassata siciliana

Acqua, bibite, caffè, digestivi, vino – €50,00

3. Pasquetta – Pesce

Aperitivo di Benvenuto

Panelle e Bollicine

Antipasto misto di pesce

Insalata di mare, Salmone affumicato, Bruschetta con alici marinate, Caponata di pesce, Cozze scoppiate

Strozzapreti con ricciola, ciliegino e timo

con ricciola, ciliegino e timo Trancio di pesce locale e Mazzancolla alla griglia, con carciofo arrosto

e alla griglia, con carciofo arrosto Sorbetto al limone

Acqua, bibite, caffè, digestivi, vino – €40,00

4. Pasquetta – Carne

Aperitivo di Benvenuto

Panelle e Bollicine

Antipasto rustico del Baglio

Bruschetta con pomodoro, Primo sale, Salame Madonita, Caponata di melanzane, Pomodoro secco, Olive

Strozzapreti con ragù di maialino e funghi

con ragù di maialino e funghi Agnello al forno con carciofo arrosto

con carciofo arrosto Cannolo siciliano

Acqua, bibite, caffè, digestivi – €35,00

Un’esperienza da non perdere

Tra specialità di carne, piatti di pesce fresco e i grandi classici della tradizione siciliana come la Cassata e il Cannolo, il Baglio del Falco garantisce un viaggio nei sapori più autentici dell’isola. Ogni dettaglio, dalla selezione degli ingredienti ai piatti preparati con cura, racconta l’amore per la terra di Sicilia.

Dopo la cena o il pranzo di Pasqua e Pasquetta, concediti ancora qualche ora per esplorare Cefalù: una passeggiata romantica nel cuore del centro storico o un momento di relax sul lungomare al tramonto renderanno queste festività ancora più memorabili.

Come prenotare

Prenota il tuo tavolo per Pasqua e Pasquetta 2025 al Baglio del Falco di Cefalù. Assicurati un posto in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, dove la tradizione culinaria incontra la bellezza senza tempo di un borgo unico al mondo.

Telefono: 0921 420820 – Non perdere l’occasione di vivere una festa indimenticabile.

Scegli Cefalù e il Baglio del Falco per la tua Pasqua e Pasquetta 2025: scoprirai un connubio perfetto tra buon cibo, cultura e paesaggi da sogno che ti resterà per sempre nel cuore.