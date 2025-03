Intervista a Linda Troiano della Volley Palermo. Orgoglio dello sport siciliano

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Linda Troiano, ex giocatrice nelle massime serie di volley e oggi stimata allenatrice. Palermitana di origine e insegnante di professione, Linda è soprattutto una guida preziosa per le giovani generazioni che si affacciano al meraviglioso universo della pallavolo. Con grande disponibilità, ci ha raccontato brevemente il suo prestigioso percorso sportivo, condividendo consigli preziosi per i ragazzi che muovono i primi passi in questa disciplina e lanciando un appello al territorio affinché sostenga e valorizzi sempre di più questo sport.

Per i suoi meriti sportivi, 𝐀 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐫𝐦𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 “𝐏𝐚𝐥𝐞𝐫𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭” 2024.

Direttore tecnico Volley Palermo

Attualmente allenatrice della GBT VOLLEY PALERMO che milita in B2, della serie D e prima divisione e allenatrice di tutti i gruppi giovanili dall’U13 all’U18.

Da quest’anno sarà la guida della rappresentativa siciliana:

Quando nasce la tua passione per il volley?

Risposta: La mia passione per il volley nasce da adolescente, spinta da alcune mie compagne di classe che praticavano questo sport, e poi come tutte le ragazze della mia età grazie ai cartoni animati dedicati alla pallavolo. Un breve riepilogo della tua carriera da giocatrice e se c’è un momento che ricordi maggiormente.

Risposta: Ho giocato per 20 anni iniziando in gruppi oratoriali a 15 anni. A 18 anni un provino nelle giovanili della serie A della Rio Casa Mia mi ha catapultata nel mondo del professionismo, dandomi tante opportunità, anche quella di allenarmi con la serie A di Palermo. Questo è stato il periodo più bello della mia carriera e che ricordo con piacere perché ha dato una svolta alla mia carriera soprattutto dopo qualche porta chiusa in società giovanili di spicco di quei tempi.

A livello giovanile, ho vinto 20 titoli territoriali dall’U12 6×6 all’U19 femminile, 3 titoli regionali con 2 partecipazioni alle finali nazionali oltre a vari campionati di serie. E come allenatore?

Risposta: Come allenatore il momento più bello lo riconduco al mio primo titolo regionale vinto, in cui ho capito che potevo fare bene e sempre meglio insegnando tutto quello che era nelle mie corde alle giovani promesse. Qual è il primo consiglio che dai a chi si avvicina a questo sport?

Risposta: Un consiglio che mi sento di dare a chiunque voglia approcciarsi a questo sport è quello di avere pazienza. In una società come quella di oggi in cui ci si aspetta sempre tutto e subito, bisogna capire che solo con perseveranza, pazienza e tanto allenamento di qualità si possono perseguire certi risultati. Mi sento quindi di dire ai giovani di non mollare alla prima difficoltà. Cosa chiedi al territorio per il Volley?

Risposta: Agli addetti ai lavori chiedo di sostenere sempre di più questi giovani sempre più insicuri e alla ricerca della perfezione perché vogliono mostrarsi perfetti in quanto bombardati di video e like sui social. Al territorio chiedo di aprire maggiormente le porte delle palestre pubbliche. Tante società non riescono a fare meglio perché non hanno strutture e quelle poche che ci sono vengono condivise con altre discipline limitando il monte ore a disposizione per gli allenamenti.

Ha mosso i primi passi nel volley a soli 15 anni, dimostrando fin da subito un talento cristallino. A 18 anni è approdata alla Rio Casa Mia in Serie B2, dove ha avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra di Serie A2, affinando tecnica e determinazione.

Per sette stagioni consecutive è stata una colonna portante della Full Volley in Serie B1, per poi trasferirsi a Trapani, dove ha vissuto quattro anni indimenticabili, coronati da due promozioni consecutive in Serie B2 e B1. Il ritorno a Palermo l’ha vista protagonista con l’US Volley di Roberto Modica, conquistando una promozione in B2 e un prestigioso quarto posto nella stagione successiva.

Anche nel beach volley ha lasciato il segno: ha trionfato nelle tappe della Sikania Cup e della Med Cup, distinguendosi nei circuiti nazionali del Campionato Italiano e delle Pro Series. Il suo talento è stato celebrato con il titolo di “Queen of the Beach” per due anni consecutivi al prestigioso Wind Surf World Festival.

Nell’ultima stagione da giocatrice di Beach Volley, formava una coppia formidabile con Graziella Lo Re, pluricampionessa italiana, suggellando una carriera di successi e passione.



Come allenatrice

